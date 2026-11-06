Košarka

Nižu se problemi za Armani: Važan igrač tri meseca van terena

Часлав Вуковић
Časlav Vuković

06. 11. 2026. u 16:42

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OSIM loših rezultata, za Armani se pojavio još jedan veliki problem.

Нижу се проблеми за Армани: Важан играч три месеца ван терена

FOTO: Dusan Milenkovic/ATAImages

Jedan od najbitnijih igrača tima iz Milana, Devin Buker doživeo je povredi i odsustvovaće sa terena tri meseca, preneo je "BasketNews".

U pitanju je tetiva butne kosti koju je pokidao i zbog toga mora na dužu pauzu. Ostaje da se vidi da li će "manekeni" reagovati i potražiti zamenu.

Trener Pepe Poeta od igrača na poziciji pet može da računa na Mozesa Rajta i Osmanea Diopa.

Podsetimo, Armani posle 10 utakmica ima veoma loš učinak 1-9. Pobedili su samo Virtus i to košem u poslednjoj sekundi.

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