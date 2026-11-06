BRONZA ZA SRBIJU: Strelci Marko Ivanović, Mielnko Sebić i Lazar Kovačević treći u MK 60 metara ležeći stav u ekipnoj konkurenciji
STRELCI se raduju u Dohi. Marko Ivanović, Milenko Sebić i Lazar Kovačević su u disciplini malokalibarska puška ležećeg stava (60 metaka) osvoji bronzu u ekipnoj konkurenciji. Srbe je jedan krug delio od srebra, ali su za 0,8 bili bolji od Kine. Inače, prvo mesto je osvojila Švajcarska (1.881,1 krug), drugo Češka sa 1.872,5, dok su "orlovi" skupili 1.871,5.
Najzaslužniji je medalju bio je najmlađi član ekipe, Marko Ivanović bio drugi sa 627,2 kruga u drugoj eliminacionoj grupi. Bio je to ukupno treći rezultat. U prvoj grupi Milenko Sebić je bio 11 sa 622,4 kruga, a Lazar Kovačević 13. sa 621,9. Inače, sva trojica su se plasirala među 60 strelaca, koji će se sutra nadmetati u pojedinačnoj konkurenciji.
Borba za medalju bila je neizvesna, a kako je za Streljački savez Srbije rekao selektor za pušku i vd sportskog direktora SSS Dragan Donević tim je bio blizu srebra, ali i da je medalja uspeh jer su iza Srbije ostale velesile poput Kine, Nemačke, Italije...
U ovoj discipli ovo je prva medalja posle 12 godina, kada su se na SP 2014. u Granadi bronzi radovali Sebić, Pletikosić i Mirosalljev.
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