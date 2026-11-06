Fudbal

Ćavi prelomio: Holandija sa povratnikom napada Grke i Nemce!

С.С.

06. 11. 2026. u 16:52

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Selektor fudbalske reprezentacije Holandije Ćavi Ernandez saopštio spisak igrača za predstojeće mečeve u Ligi nacija.

Ћави преломио: Холандија са повратником напада Грке и Немце!

Stefan Koops / DeFodi Images / Profimedia

Fudbaleri Holandije dočekaće 13. novembra Grčku u petom kolu grupe A2 Lige nacija, a zatim će tri dana kasnije gostovati Nemačkoj u poslednjem kolu. 

Na spisku se nalaze - Golmani: Bart Verbrugen, Mark Fleken, Robin Rufs.

FOTO: Dusan Milenkovic/ATAImages

Odbrana: Virdžil van Dajk, Denzel Dumfris, Jan Matsen, Lutsharel Gertrujda, Jan Pol van Heke, Jurijen Timber, Miki van de Ven.

Vezni red: Frenki de Jong, Teun Kopmajners, Tidžani Rejnders, Gus Til, Kvinten Timber, Džoi Ferman, Dživaj Zehijel.

Napad: Ruben van Bomel, Brajan Brobi, Kodi Gakpo, Džastin Klajvert, Noa Lang, Donijel Malen, Meks Merdink, Krisensio Samervil.

Holandija i Grčka imaju po osam bodova, Nemačka pet, dok je Srbija bez bodova posle četiri odigrana kola u grupi A2.

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