Ćavi prelomio: Holandija sa povratnikom napada Grke i Nemce!

Srpska prestonica još jednom će biti domaćin velikog sportskog događaja. U hali „Aleksandar Nikolić“ 7. i 8. novembra, pod pokroviteljstvom Evropske džudo unije, a u organizaciji Džudo saveza Srbije, snage će odmeriti najbolji timovi Starog kontinenta na Evropskom prvenstvu za miks timove. Samo dan kasnije, na istoj lokaciji, biće održano i Evropsko prvenstvo u inkluzivnom džudou, prvi put u Srbiji, a treći put pod pokroviteljstvom Evropske džudo unije.