"Jokić je pao na najniži nivo": U Denveru ozbiljno zabrinuti zbog Srbina

Nešto sporiji početak trostrukog MVP-a upalio je alarm kod američkih novinara.

AP Photo/Nate Billings

Nikola Jokić je novu NBA sezonu otvorio brojkama koje bi većini košarkaša predstavljale veliki uspeh, ali su za trostrukog MVP-ja ipak ispod standarda na koje je navikao ljubitelje košarke.

Posle pet odigranih utakmica, srpski centar prosečno beleži 21,2 poena, 9,8 skokova i 9,2 asistencije, a njegov nešto slabiji poenterski učinak pokrenuo je pitanje da li se menja uloga najboljeg igrača Denvera.

Američki novinar Mark Kizla iz „Denver gazeta“ smatra da je još rano za ozbiljne zaključke, ali je ukazao na moguće promene u igri Nagetsa.

Prema njegovom zapažanju, ekipa iz Kolorada možda pokušava da prilagodi svoj identitet i pronađe način da bude opasnija bez tolikog oslanjanja na Jokićeve poene.

- Trendovi se ne mogu utvrditi na osnovu svega pet utakmica u dugoj NBA sezoni. Ali obratite pažnju na ovo: čini se da Nagetsi pokušavaju da promene, ili bar prilagode, svoj identitet. Iako je i dalje ’mašina za tripl-dablove’, prosek poena Nikole Jokića pao je na 21,2 poena po utakmici, što je najniži nivo još od sezone 2019/20, godine pre nego što je započeo svoj niz partija na MVP nivou i potvrdio se kao najbolji igrač na planeti - poručio je Kizla.

FOTO: Tanjug/ AP Photo/David Zalubowski`

Novinar je potom otvorio i pitanje koje je privuklo pažnju američke javnosti:

- Da li je Jokić već osvojio poslednje MVP priznanje u karijeri i da li Denver može da bude konkurentniji ukoliko raspodeli poentersku odgovornost na više igrača? - upitao je Kizla.

Početak sezone doneo je prilično promenljive Jokićeve partije, a takođe i procenti šuta privlače pažnju. Somborac iz igre pogađa 47,7 odsto pokušaja, dok je za tri poena na svega 20,8 odsto, što mu je najslabiji učinak u karijeri.

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