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DIZDAR MENJA MILOSAVLJEVA: Zbog lakše povrede prvi golman rukometne reprezentacije Srbije propustiće duele sa Estonijom i Ukrajinom

Slobodan Krstović

02. 11. 2026. u 23:30

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RUKOMETAŠI su se u Staroj Pazovi počeli pripreme za Estonijom, s kojom se na startu kvalifikacija za EP 2028. sastaju u četvrtak (16.30) u Novom Sadu. Zbog lakše povrede nije došao golman Dejan Milosavljev, a selektor Raul Gonzales je pozvao mladog golmana Vojvodine Kostu Dizdara. Srbija u nedelju igra sa Ukrajinom.

ДИЗДАР МЕЊА МИЛОСАВЉЕВА: Због лакше повреде први голман рукометне репрезентације Србије пропустиће дуеле са Естонијом и Украјином

fotoMario M. Koberg / imago sportfotodienst / Profimedia

- Dejan ima manji problem sa povredom. Važno nam je da svi budu zdravi. On je jedan od najvažnijih igrača za Srbiju, ali smo sada odlučili da ne dolazi kako bi bio potpuno spreman za Svetsko prvenstvo. Želimo da damo šansu i drugima i da ih sve dobro upoznamo, što nam je veoma važno. Ponekad je skroz drugačije kada gledate utakmice u odnosu na to kada sa nekim trenirate, tako da je ovo odlična prilika za Kostu - ističe za sajt SRS selektor Gonzales.

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.

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