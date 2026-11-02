SRBIJA GLEDA KA POSTOLJU: Streljačka reprezentacija Srbije sutra startuje na Svetskom prvenstvu u Dohi

NAJBOLjI svetski strelci od sutra do 13. novembra boriće se za medalje na Svetskom prvenstvu u Dohi. U katarskoj prestonici Srbiju će predstavljati šest dama i sedmorica muškaraca. Najuspešniji na šampionatu izboriće plasman na Olimpijske igre 2028. u Los Anđelesu.

FOTO: Streljački savez Srbije

Prvi će na vatrenu liniju već sutra izaći strelci u disciplini vazdušna puška. Kod devojaka aduti Srbije su Aleksandra Stojadinović, Anđelija Stevanović, osvajačice zlatne i srebrne medalje na nedadvnom Svetskom kupu u Kairu, i Anastasija Živković koje se sa reprezentacijom Srbije radovala srebru u Evropskoj ligi mladih (od 14 do 18 godina) u Jurmali.

U muškom timu su: Lazar Kovačević, Aleksa Rakonjac i Marko Ivanović. Konkurencija je žestoka, nadmetaće se 123 dame i 23 ekipa, a kod muškaraca se takmičiti 107 strelaca i 21 ekipa.

Osim šestoro takmičara, koji se danas bore za što bolji plasman, boje Srbije braniće i Damir Mikec, Uroš Gajić, Matija Kvasnevski, Tea Mikec, Nađa Martinović (vazdušni pištolj), Milenko Sebić i Emilija Ponjavić u disciplini malokalibarska puška.

Na šampionatu će učestvovati 1041 strelac iz 91 zemlje.

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