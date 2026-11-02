Crno-beli žele da preotmu Zvezdi Krisa DŽonsa! Spremili 3.000.000?
No, sa Malog Kalemegdana je stigao jasan odgovor.
PAOK iz Soluna raspitivao se o mogućnosti da angažuje plejmejkera Crvene zvezde Krisa Džonsa, ali je iz Beograda dobio negativan odgovor.
Grčki klub je pokazao ozbiljno interesovanje za iskusnog organizatora igre, međutim, za sada nema naznaka da bi mogao da napusti crveno-bele.
Prema informacijama koje je objavio grčki portal "SDNA", PAOK je proveravao njegovo zdravstveno stanje i mogućnost dolaska. Do zvanične ponude, ipak, nije došlo.
Grčki mediji su u međuvremenu naveli da je klub iz Soluna bio spreman da izdvoji čak tri miliona evra za godišnju platu plejmejkera.
Ipak, eventualni dogovor ne zavisi samo od finansijskih mogućnosti grčkog kluba.
Džons je sa Crvenom zvezdom potpisao ugovor na godinu dana, uz opciju produžetka saradnje za još jednu sezonu. Ukoliko bi PAOK želeo da ga dovede pre isteka ugovora, morao bi da izdvoji i značajno obeštećenje.
Razlog interesovanja leži i u partijama koje plejmejker pruža ove sezone. Džons je među vodećim asistentima Evrolige sa prosekom od 5,9 uspešnih dodavanja po utakmici, a uz to beleži i 8,8 poena. U Beograd je stigao kao rezervni organizator igre Hapoela iz Tel Aviva, ali se brzo nametnuo kao važan deo ekipe Ibona Navara.
Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.
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