MAGIČNI 5. NOVEMBAR: Marakana čuva tradiciju koja preti Interu!

Crveno-beli na tri od tri.

FOTO: FK Crvena zvezda

Fudbaleri Crvene zvezde dočekaće 5. novembra (18.45) Inter Eskaldes na stadionu "Rajko Mitić"

Crveno-beli odigrali su do sada tri evropske utakmice na "Marakani" 5. novembra i zabeležili su isto toliko pobeda, a priliku da nastave uspeh imaće u četvrtak protiv tima iz Andore u Ligi konferencije.

Kako se navodi na sajtu kluba sa "Marakane", prva od tri pobede ostvarena je 5. novembra 1980. godine, kada je Zvezda u osmini finala Kupa evropskih šampiona savladala Bazel rezultatom 2:0.

Šest godina kasnije, 5. novembra na Marakani "crveno-beli" su savladali i norveški Rozenborg sa ubedljivih 4:1 u osmini finala Kupa evropskih šampiona.

Crvena zvezda je slavila i 5. novembra 2020. godine, kada je u trećem kolu grupne faze Lige Evrope savladala Gent rezultatom 2:1.

"Predstojeći duel sa Inter Eskaldesom predstavlja novu priliku za Crvenu zvezdu da nastavi uspešan niz i upiše četvrtu pobedu na Marakani 5. novembra. Uz podršku navijača, crveno-beli će imati priliku da još jednom ispišu lepu evropsku priču i nastave tradiciju pobeda na ovaj datum", navodi se na sajtu "crveno-belih".

"Crveno-beli" su posle dva kola imaju jedan bod, dok je ekipa iz Andore bez bodova.

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