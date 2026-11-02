MAGIČNI 5. NOVEMBAR: Marakana čuva tradiciju koja preti Interu!
Crveno-beli na tri od tri.
Fudbaleri Crvene zvezde dočekaće 5. novembra (18.45) Inter Eskaldes na stadionu "Rajko Mitić"
Crveno-beli odigrali su do sada tri evropske utakmice na "Marakani" 5. novembra i zabeležili su isto toliko pobeda, a priliku da nastave uspeh imaće u četvrtak protiv tima iz Andore u Ligi konferencije.
Kako se navodi na sajtu kluba sa "Marakane", prva od tri pobede ostvarena je 5. novembra 1980. godine, kada je Zvezda u osmini finala Kupa evropskih šampiona savladala Bazel rezultatom 2:0.
Šest godina kasnije, 5. novembra na Marakani "crveno-beli" su savladali i norveški Rozenborg sa ubedljivih 4:1 u osmini finala Kupa evropskih šampiona.
Crvena zvezda je slavila i 5. novembra 2020. godine, kada je u trećem kolu grupne faze Lige Evrope savladala Gent rezultatom 2:1.
"Predstojeći duel sa Inter Eskaldesom predstavlja novu priliku za Crvenu zvezdu da nastavi uspešan niz i upiše četvrtu pobedu na Marakani 5. novembra. Uz podršku navijača, crveno-beli će imati priliku da još jednom ispišu lepu evropsku priču i nastave tradiciju pobeda na ovaj datum", navodi se na sajtu "crveno-belih".
"Crveno-beli" su posle dva kola imaju jedan bod, dok je ekipa iz Andore bez bodova.
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