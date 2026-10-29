Vlade Đurović bez dlake na jeziku: Ovo je najveća greška Partizana protiv Asvela

U prvi plan je posebno istakao jednog igrača

Foto: Printskrin/Arena sport

Partizan je u Vilerbanu propustio zlatnu priliku da upiše izuzetno važan trijumf u Evroligi. Crno-beli su u sredu protiv Asvela imali sve u svojim rukama, vodili sa 11 poena razlike u samom finišu, a onda doživeli pravi pomračenje i izgubili sa sedam razlike.

Gostujući u studiju TV Arena Sport, poznati košarkaški stručnjak Vlade Đurović je do detalja, bez dlake na jeziku, analizirao meč i dešavanja na parketu, složivši se sa ocenom da Partizan ovaj duel nije smeo da ispusti.

- Pa evo, da ne bi ispalo neprijatno da ja govorim o Partizanu, a slušao sam vas dvojicu (obraća se voditelju) i ti si rekao da je Partizan mogao da dobije, a on je rekao: „Ne, nego morao je da dobije.” Pa mogao bih ja da se složim s njim – započeo je Đurović svoju analizu.

Iskusni trener je potom do tančina pohvalio petrku koja je crno-belima donela dvocifrenu prednost, posebno izdvojivši Nikolu Tanaskovića:

– Kad je došlo do 11 razlike za Partizan, postava koja je napravila, to je bila postava bez Karlika i bez Hejsa i bez Stivensa. I igrali su fenomenalno, a pogotovo naš ovaj Tanasković. Njega moram da istaknem zato što će proći nezapažena ta njegova igra. To je tako dobra igra bila. Sve što je uradio, uradio je za desetku. Tri puta je šutnuo, tri puta ubacio, tri asistencije podelio fantastične, a skinuo jedno dve lopte, smetao dole u odbrani i ekipa je igrala fenomenalno.

Međutim, tada je usledio potez za koji Đurović smatra da je prelomio meč na štetu beogradskog tima:

– E, sada, bilo je logično, normalno za trenera da kaže: „E, sad kad imamo ovu razliku, sad ću da uvedem Džonsa i uvedem Hejsa, iskusnije igrače, ja to privedem mirno kraju. Sad treba malo da se...” I to je u stvari bila greška. Evo ovaj pas Tanaskovića, fantastičan, spojio ovoga kako se zove... Frenka sa košem. Ovaj, međutim, to je bilo bez... nego trebalo je da vrati Tanaskovića nazad. I zato što je Hejs od zadnja četiri šuta sva četiri promašio, sva četiri za dva poena i sva četiri ne dalje metar od koša.

Na konstataciju voditelja da Hejs nije izdržao intenzitet odbrane Asvela, Đurović je dodao:

– Nije, da, nije. I onda je na kraju šutirao recimo nekih 14-6, osam znači dvojki je promašio. Trebao je da se vrati ovaj Tanasković i možda bi bilo bolje. U svakom slučaju, veliku šansu Partizan da tako lepo napravi ovaj poziciju dobru na tabeli. U redu, sada je teška utakmica sutra protiv Žalgirisa, Žalgiris ponovo dobio na strani, teško Partizan može sutra objektivno nešto da uradi.

Iskusni stručnjak je podvukao da je izostanak stamenog centra ključan problem za igru crno-belih.

– I drugo, što ljudi to tako baš ne gledaju, ja to gledam, veliki hendikep za Partizan što ne igra Džekiri. Veliki hendikep. On daje neku dimenziju sasvim drugu Partizanu, i u odbrani i u napadu, ogroman je, ovaj, i mnogo nedostaje. Tako da, hajde videćemo kako će se sve dalje razvijati.

Za kraj, Đurović je istakao gorčinu zbog načina na koji je Partizan ispustio gotovo dobijen meč u samo nekoliko minuta:

– Ali ostaje velika želja, znam kakav je žal kod Partizanovih navijača, jer ovo je bila stvarno pozicija. Nekoliko puta se menjalo to. Nije dobro počeo Partizan, ali kad si već došao do 11 razlike na pet minuta do kraja... I još jedna stvar: za pet minuta Partizan je vodio 11, izgubio je sedam. 18 razlike! 18 razlike, malo više od pet minuta, hajde pet i po. 18 razlike, to je baš mnogo – poentirao je Vlade Đurović.