Pjer Gasli dobio 13.000 pretnji smrću! FIA upozorila na jezivo nasilje, a razlog je bizaran

Vozač Alpina Pjer Gasli dobio je čak 13.000 pretnji smrću nakon incidenta sa timskim kolegom Frankom Kolapintom na Velikoj nagradi Španije, a šokantan podatak otkrio je predsednik Međunarodne automobilističke federacije Mohamed ben Sulejam.

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Prvi čovek FIA upozorio je na alarmantne razmere nasilja na društvenim mrežama i istakao da je neophodna zajednička borba protiv sve učestalijih pretnji kojima su izloženi vozači i drugi učesnici u motosportu.

- Pjer Gasli dobio je 13.000 pretnji po život. Trinaest hiljada! Ako se sami budemo borili protiv ovoga, nećemo uspeti. Ne možemo to sami - poručio je ben Sulejam u razgovoru za američki medij "The Drive.

Sve je počelo incidentom na stazi

Slučaj je dobio ozbiljne razmere nakon završnice Velike nagrade Španije, kada je Kolapinto pokušavao da prestigne svog timskog kolegu. Gasli je branio poziciju, dok im se iza leđa približavao Oskar Pjastri u Meklarenu.

Argentinski vozač je preko timskog radija u više navrata tražio od ekipe Alpina da naredi zamenu pozicija, nezadovoljan razvojem situacije na stazi.

Gasli je potom otišao u boks i trku završio na 12. mestu, dok je Kolapinto kroz cilj prošao kao sedmi.

Međutim, sportsko rivalstvo i nezadovoljstvo odlukama tima ubrzo su prerasli u nešto mnogo ozbiljnije. Deo Kolapintovih navijača usmerio je bes prema francuskom vozaču, a napadi nisu ostali samo na uvredama. Gasli je, prema podacima koje je izneo predsednik FIA, dobio čak 13.000 pretnji smrću.

Meta napada postali su i njegova devojka i članovi porodice, čime je situacija dobila još uznemirujuću dimenziju.

FIA najavila odlučniju borbu protiv nasilja

Ben Sulejam upozorio je da ovakvi slučajevi predstavljaju ozbiljan problem za čitav motosport. Prema njegovim rečima, pretnje i uznemiravanje na internetu mogu imati dalekosežne posledice, a pojedini sportski zvaničnici razmišljali su čak i o napuštanju svojih funkcija nakon što su postali mete napada.

FIA kroz inicijativu „Ujedinjeni protiv zlostavljanja na internetu“ pokušava da suzbije ovaj problem, a među mogućim rešenjima nalazi se i primena veštačke inteligencije za identifikovanje osoba koje stoje iza anonimnih naloga.

Predsednik federacije najavio je da bi počinioci mogli da se suoče sa zabranama prisustvovanja trkama i zvaničnim događajima. Sankcije bi, prema njegovim rečima, mogle da obuhvate i medijske predstavnike ukoliko učestvuju u ovakvim napadima.

Poruka FIA je jasna: navijačke strasti ne mogu da budu opravdanje za pretnje, zastrašivanje i ugrožavanje bezbednosti vozača i njihovih porodica.

Kolapinto stao u odbranu Gaslija

Zanimljivo je da ni sam Franko Kolapinto nije ćutao pred ponašanjem dela svojih pristalica. Argentinac je javno pozvao navijače da prestanu da napadaju Gaslija, njegove mehaničare i druge vozače.

U Alpinu su takođe izrazili zabrinutost zbog uznemiravanja, a ranije su upozorili da bi, ukoliko se napadi nastave, mogli da ograniče Kolapintove medijske aktivnosti i pojavljivanja pred novinarima.

Incident na stazi tako je prerastao u ozbiljan problem koji prevazilazi granice sporta. Dok se vozači na stazi bore za svaku poziciju, 13.000 pretnji smrću upućenih jednom od njih pokazuje koliko daleko pojedinci mogu da odu kada navijačka strast preraste u nasilje.

Formula 1 sada se suočava sa pitanjem koje je mnogo važnije od rezultata jedne trke – kako zaustaviti internet nasilje pre nego što ono ostavi još ozbiljnije posledice.