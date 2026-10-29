Vlade Đurović o igraču Zvezde: LJudi me zaustavljaju na ulici i viču - Što ga hvališ, on treba da ide!

"Meni se on odmah dopao kao igrač", ističe iskusni stručnjak

FOTO: Printskrin/Arena sport TV

Crvena zvezda bije važne bitke u Evroligi, a svaka partija crveno-belih pod budnim je okom košarkaškog stručnjaka i redovnog analitičara TV Arena sport, Vladeta Đurovića.

Uoči meča protiv Bajerna. Đurović se osvrnuo na formu pojedinih igrača, pre svega Džereda Batlera i Tajsona Kartera, koji su bili sjajni protiv Makabija.

– Nadam se da će biti takvih više igara i to ne samo u ABA ligi, nego i u Evroligi. Što se tiče Davidovca i Dobrića, ja sam sa njima zadovoljan. Solidno obavljaju svoj posao, ali oni mogu bolje. Nisu loši, ali mogu još bolje - naglasio je Đurović.

Ipak, centralna tema bio je Tajson Karter i pitanje da li njegov šuterski bljesak najavljuje trajniji povratak u prepoznatljivi ritam. Đurović nema dilemu kada su u pitanju napadački kvaliteti Zvezdinog beka:

– On jeste malo komotan, to sam odmah rekao. Međutim, on ne igra tako lošu odbranu kad hoće. Malo ima duže noge, nema takav rad nogu kao što ima, recimo, Branko Lazić. Ali, ima šut koji je neverovatan! Prvo, to je skok-šut, visoko držanje lopte, visok izbačaj, izuzetno ga je teško parirati. Pritom, hladan je, ne pali se nikad, a ne sekira se mnogo ni kada promaši. Meni se odmah dopao kao igrač. Ipak, dogodila se ta bolest, pauza, i posle toga nikako psihološki da dođe na svoje.

Iskusni trener je potom otkrio i anegdotu sa beogradskih ulica, gde ga navijači često prekidaju u prolazu:

– Počeli su ljudi na ulici da mi dobacuju: 'A što hvalite onog Kartera, pa on treba da ide! Kakav Karter, on je lažnjak.' Ima dosta ljudi koji tako misle i za Batlera. Međutim, to su vrlo talentovani napadači, 'ruka pamuk' – kako smo nekada govorili za najmekšu moguću ruku. To imaju prirodno. Oni mogu Zvezdu da dignu do nebesa! Mogu, doduše, i da je spuste ako igraju slabo, a trener im daje minutažu. Ipak, ako nastave približno ovako, Zvezda će biti izuzetno težak protivnik svima - zaključio je Đurović.