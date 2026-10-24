Evo gde možete da gledate uživo TV prenos meča Spartak - Partizan

Derbi meč A grupe petog kola ABA lige igraće se u Dudovoj šumi. Gde će Partizan pokušati da nastavi pobednički niz protiv šampiona Srbije - Spartaka.

Foto: Dusan Milenkovic/ATAImages

Nakon pobede nad Crvenom zvezdom u Evroligi Partizan u ovaj meč ulazi u odličnom raspoloženju. U regionalnom šampionatu padali su redom Mega, Beč i Bosna, a sada sledi novo gostovanje, drugo u nizu.

Spartak je sa druge strane, poražen od Bosne na startu sezone, ali je slavio protiv Ilirije i Kluža. Klub koji nastupa u FIBA Ligi šampiona do sada nije pobedio Partizan u ABA ligi, te će sada pokušati da to promeni.

Biće ovo i prvi meč dva kluba posle godinu i po dana, od finala KLS 2025, kada su Beograđani poneli trofej...

Direktan prenos meča ispratite na TV Arena sport Premium 1 programu, u subotu od 20:30.