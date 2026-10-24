Detroit deklasirao Majami, Jović skroman u novom porazu Hita

Košarkaši Detroit pistonsa savladali su Majami hit na gostovanju rezultatom 128:111 u NBA ligi i produžili loš početak sezone domaćeg tima. Majami je u prve dve utakmice primio čak 259 poena, dok je Detroit prvi put od sezone 2018/2019. otvorio takmičarsku godinu sa dve pobede.

Imagn Images / Sipa USA / Profimedia

Džon Kolins predvodio je Pistonse sa 23 poena, dok je Pol Rid ulaskom sa klupe doprineo sa 19. Dankan Robinson, nekadašnji košarkaš Majamija, ubacio je 17 poena, a Kejd Kaningem meč je završio sa 16.

Gosti su od samog početka nametnuli svoj ritam i već u uvodnim minutima serijom 17:2 stekli značajnu prednost. Na poluvreme su otišli sa vođstvom od 65:53, a Majami ni u nastavku nije uspeo da pronađe način da preokrene tok susreta.

Najbolji u redovima Hita bio je Janis Adetokumbo sa 36 poena i 12 skokova. Davion Mičel dodao je 18 poena, dok je Bobi Portis junior postigao 11 ulaskom sa klupe.

Srpski reprezentativac Nikola Jović proveo je 14 minuta na parketu, tokom kojih je zabeležio pet poena, četiri skoka i jednu asistenciju.

Posebno zabrinjavajući podatak za Majami predstavlja učinak u odbrani. Hit je u prve dve utakmice sezone primio ukupno 259 poena, što je najviše u istoriji franšize u tom periodu takmičenja.

Majami je osmi put u svojoj 39-godišnjoj istoriji započeo sezonu sa dva uzastopna poraza. Zanimljivo je i da je ovo prvi put da je Adetokumbo odigrao prve dve utakmice sezone, a da je njegov tim oba puta poražen. Milvoki je i sezonu 2015/2016. otvorio sa dva neuspeha, ali je grčki košarkaš tada propustio prvi meč zbog suspenzije.

Detroit je tokom susreta imao i kadrovskih problema. Osar Tompson napustio je igru u trećoj četvrtini posle nezgodnog pada, dok je Džejlen Djuren zbog problema sa desnom butinom odigrao samo deset minuta u prvom poluvremenu.

Majami će u subotu gostovati Šarlot hornetsima, dok Detroit u nedelju dočekuje Filadelfija seventisikserse. Pistonse potom u utorak očekuje duel sa Njujork niksima.

BONUS VIDEO: „KLASIĆI“ NIKOLE JOKIĆA: Gde su sada igrači koji su birani ispred Somborca 2014?