NBA košarkaš ne zaboravlja gde je sve počelo: "Igrao sam u Srbiji, brate..."

Goga Bitadze ne brine zbog buke sa tribina, čak ni kada ona uključuje neobične zvuke i glasno skandiranje. Centar Orlanda istakao je da mu je iskustvo igranja pred navijačima u Srbiji pomoglo da ostane koncentrisan i u najneobičnijim okolnostima, a pritom se našalio koristeći poznatu izjavu Nikole Jokića.

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Orlando Medžik je na jednom od treninga pred početak nove NBA sezone odlučio da proveri koliko su njegovi košarkaši sposobni da zadrže fokus prilikom izvođenja slobodnih bacanja. Stručni štab pripremio je neobičan test, tokom kojeg su salom odjekivali navijački povici, skandiranje, pa čak i zvukovi domaćih životinja.

Neobična atmosfera izazvala je smeh među igračima, ali je istovremeno poslužila kao vežba za situacije u kojima je teško ostati koncentrisan. Ekipa se ujedno pripremala za nastavak sezone nakon poraza na otvaranju takmičenja 2026/27.

Bitadze je kroz osmeh otkrio da su mu za uho zapali i zvuci kokošaka, ali ga čitava situacija nije previše impresionirala.

- Čuo sam kokoške - rekao je gruzijski centar, a potom objasnio zašto veruje da ga ovakve smetnje ne mogu izbaciti iz ritma.

- Znate, igrao sam pred publikom u Evropi, u Srbiji. Igrao sam u Srbiji. Kao što je Jokić rekao: "Igrao sam u Srbiji, brate." Tako da me ovo sigurno ne može poremetiti - poručio je Bitadže.

Njegova izjava brzo je privukla pažnju zbog reference na Jokića, koji je tokom karijere stekao iskustvo igranja pred vatrenim navijačima još pre odlaska u NBA ligu.

Bitadze, koji je takođe nastupao u Srbiji, očigledno smatra da je tamošnja košarkaška atmosfera odlična priprema za sve vrste ometanja. Ako je suditi po njegovoj reakciji na treningu Orlanda, buka, skandiranje i neobični zvuci teško će ga izbaciti iz takta.