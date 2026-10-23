Veliki preokret! Posle žestokih sukoba Azija ipak podržala Švajcarca

Sada mu je otvoren put za pobedu na izborima

Photo: AP Photo/Riza Ozel

Azijska fudbalska konfederacija (AFC) podržala je Đanija Infantina u kandidaturi za novi predsednički mandat u FIFA, iako je pre samo dva meseca oštro kritikovala čelnika svetskog fudbala i optužila ga da je izneverio njihovo poverenje.

Na vanrednom kongresu AFC-a u Tokiju, predsednik konfederacije, šeik Salman bin Ibrahim el Kalifa, javno je podržao Infantina i zagrlio ga pred okupljenim članovima. Poručio je da konfederacija pruža punu podršku njegovom vođstvu i kandidaturi za novi mandat na čelu FIFA.

AFC okuplja 47 nacionalnih saveza. Čak i ako se svi ne priklone stavu šeika Salmana, njihovi glasovi mogli bi da budu presudni za Infantinov ostanak na čelu svetskog fudbala. Izbori će se održati u martu, a kandidature se primaju do 18. novembra. Infantino za sada nema protivkandidata.

Ova podrška predstavlja nagli zaokret za šeika Salmana. U avgustu se AFC pridružio UEFA i KONKAKAF-u u oštrim kritikama na račun Infantina, optuživši ga za suštinsko narušavanje poverenja. U otvorenom pismu tada su zatražili rukovodstvo koje služi fudbalu, umesto da pokušava da mu nameće svoju volju.

Šeik Salman je sada priznao da se sve članice neće nužno složiti sa odlukom o podršci Infantinu, ali je izrazio uverenje da će većina stati uz njega. Dodao je da je o tome ranije razgovarao sa predsednikom FIFA i da su njihovi poslednji susreti u Cirihu pokazali da među njima postoji razumevanje.

Do približavanja je došlo nakon što se Infantino prošle nedelje u Cirihu izvinio Savetu FIFA zbog grešaka u vezi sa planom vrednim 4,2 milijarde dolara. Taj plan, koji je u međuvremenu odbačen, predviđao je prodaju delova Svetskog prvenstva privatnim investitorima.

Infantino je na kongresu priznao da je bilo propusta, ali je istakao da njegov rad donosi i dobre rezultate. Najveći aplauz dobio je kada je govorio o povećanju novčanih sredstava koja savezi dobijaju pod njegovim vođstvom.

Prema njegovim rečima, pre nego što je postao predsednik FIFA, svaki nacionalni savez dobijao je milion dolara svake četiri godine. Od 1. januara naredne godine taj iznos trebalo bi da poraste na 25 miliona dolara.