Amerikanac već stigao u Beograd - KK Partizan dočekao pojačanje (VIDEO/FOTO)

Crno-beli konačno kompletirali roster.

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Vesela je atmosfera u Humskoj dan nakon velike pobede nad Crvenom zvezdom (85:82) u prvom ovosezonskom večitom derbiju, a navijači Partizana dobili su dodatni razlog da se raduju, jer je još jedno pojačanje zvanično stiglo u srpsku prestonicu.

Naime, nakon što je klub zvanično potvrdio da je Robert Frenks (29) potpisao, članovi rukovodstva dočekali su američkog košarkaša na aerodromu "Nikola Tesla" i poželeli mu dobrodošlicu.

Iskusni krilni centar je u toku noći krenuo iz Kine put Beograda, smestio se u hotel i spreman je da se stavi na raspolaganje stručnom štabu i treneru Đoanu Penjaroji. Trebaće mu sigurno malo vremena da se adaptira na novu sredinu i sistem rada, da se upozna sa saigračima, ali pozitivno je to što dolazi iz takmičarskog ritma.

Franks welcome to Belgrade! Welcome to black-white city!✊🏽 https://t.co/B9MpmDWpD1 — KK Partizan Mozzart Bet (@PartizanBC) October 23, 2026

Frenks bi trebao da u reketu nadomesti izostanak Dereka Vilisa i Tonje Džekirija, koji imaju problema sa povredama, ali i da znatno popravi procenat šuta, pogotovo za tri poena, što muči crno-bele od starta sezone. Momak rođen u Sijetlu nema iskustvo iz Evrolige, ali stiže posle jako dobrih partija u Aziji.

U karijeri je igrao za razvojne timove Šarlota, Sakramenta i Orlanda, a upisao je i sedam mečeva u NBA ligi. Bio je u Australiji, gde je nosio dres Brizbejna i Adelejda, kratko se zadržao u izraelskom Hapoelu Gilatu, dok je u Japanu nastupao za Nagoju i Ibaraki. Prošle sezone je prosečno beležio 17,1 poena i 6,9 skokova po utakmici, uz sjajnih 40 procenata šuta za tri, a u Partizan dolazi nakon kratke epizode u kineskom Nanđingu.

Welcome Robert!🖤🤍 https://t.co/mTSACiwrHw — KK Partizan Mozzart Bet (@PartizanBC) October 23, 2026

Podsetimo, pre Frenksa, tabor "parnog valjka" pojačao je i bek-šuter Antonio Rivs (25), bivši član Nju Orleansa i Šarlota, koji je takođe već stigao u Srbiju, a imao je priliku da uživo prati duel sa Zvezdom u Areni.