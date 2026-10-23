Šej prekinuo istorijski niz zbog principa: "Morate poštovati igru"

Šej Gildžes-Aleksander odlučio je da lični rekord stavi u drugi plan i tako završi neverovatnu seriju od 141 uzastopne utakmice sa najmanje 20 postignutih poena. Zvezda Oklahoma Siti Tandera imala je priliku da nastavi istorijski niz protiv Denver Nagetsa, ali je odlučila da se ne vraća na parket u završnici susreta.

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Oklahoma je slavila rezultatom 96:84, a kanadski bek utakmicu je završio sa 17 poena. Iako nije bio naročito precizan, pošto je iz igre pogodio šest od 19 šuteva, njegov potez pred kraj meča privukao je veću pažnju od same statistike.

Gildžes-Aleksander je poslednji put ostao ispod granice od 20 poena još 30. oktobra 2024. godine. Od tada je iz utakmice u utakmicu gradio niz koji je na kraju dostigao čak 141 meč, čime je postavio NBA rekord.

Protiv Denvera mu je nedostajalo samo tri poena da produži seriju. Ipak, kada je Oklahoma imala ubedljivu prednost od 93:76, a do kraja ostalo manje od dva minuta, zatražio je izmenu i prepustio završnicu saigračima.

ONE OF THE GREATEST STREAKS IN NBA HISTORY HAS OFFICIALLY ENDED. 🤯 Shai Gilgeous-Alexander's streak of 141 consecutive regular season games with 20+ points has come to an end. An UNREAL run from the reigning MVP. 👏 https://t.co/YgfqzNLXZm — Novig (@Novig) October 23, 2026

Njegova odluka iznenadila je deo publike, posebno imajući u vidu koliko je teško ostvariti ovakav kontinuitet u najjačoj košarkaškoj ligi na svetu.

- Hteo sam da uđem u igru, ali sam onda video da su oni povukli svoje igrače, pa sam pomislio da bi i mi trebalo da uradimo isto. Uvek morate da poštujete igru - objasnio je SGA nakon utakmice.

Trener Oklahoma Siti Tandera Mark Degno priznao je da je želeo da svoju najveću zvezdu ostavi na parketu kako bi dobila priliku da nastavi impresivnu seriju. Ipak, podržao je odluku svog igrača.

- Mislim da to mnogo govori o njegovom karakteru i načinu na koji razmišlja. Sam je zatražio izmenu. Od mnogih stvari kojima mu se divim, ta je pri samom vrhu - istakao je Degno.

Dok je Gildžes-Aleksander ostao na 17 poena, Oklahoma je do pobede stigla uz 21 poen Džejlena Vilijamsa. Čet Holmgren doprineo je trijumfu sa 12 poena i 17 skokova.

Na drugoj strani, Aron Gordon bio je najefikasniji u redovima Denvera sa 20 poena, dok je Nikola Jokić duel završio sa svega 13.

Tako je završen jedan od najimpresivnijih individualnih nizova u novijoj istoriji NBA lige. Gildžes-Aleksander ostao je bez prilike da dodatno pomeri granicu rekorda, ali je njegov potez pokazao da mu ubedljiva pobeda i poštovanje protivnika znače više od produžavanja lične statistike.