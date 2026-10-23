BLOKADERSKI MEDIJI OPET IZNAD ZAKONA?! „Radar“ i Ćulibrk gaze izbornu tišinu - Hoće da utiču na volju građana!

NOVI primer kršenja izborne tišine zabeležen je na blokaderskim medijima.

Foto: Printskrin/NOVA S

Naime, u tekstu pod naslovom "Posle tragedije Kinezima isplaćeno najmanje 70 miliona evra", portal "Radar" je prekršio izbornu tišinu spekulišući o pomilovanjima koja je zadnji dan mandata potpisao tada aktuelni predsednik Aleksandar Vučić.

Foto: Printskrin/Radar

Na stranu što je reč o spekulacijama, "Radar" i urednik tog lista Milan Ćulibrk se direktno mešaju u izbornu volju građana, što je u suprotnosti sa zakonom.

Ovo je već treći put da blokaderski mediji otvoreno krše izbornu tišinu, još jednom pokazujući da misle da za njih pravila ne važe, kao i da su spremni na sve kako bi svoju opciju doveli na vlast.

Apel VJT

Podsećamo, Više javno tužilaštvo u Beogradu apelovalo je danas na građane, institucije nadležne za sprovođenje izbornih radnji i državne organe da se u narednom periodu strikno pridržavaju Ustava i zakona Republike Srbije, kako bi sve izborne radnje u vezi sa predstojećim parlamentarnim izborima bile sprovedene u skladu sa istim.

- S tim u vezi Više javno tužilaštvo u Beogradu pažljivo prati situaciju u vezi sa predizbornim radnjama i nastaviće to da čini i na dan održavanja parlamentarnih izbora u Republici Srbiji 25. oktobra 2026. godine, kao i nakon održavanja istih - navodi se.

Iz Višeg javnog tužilaštva u Beogradu podsećaju da ovo tužilaštvo koordinira rad svih osnovnih javnih tužilaštava sa teritorije svoje nadležnosti radi postizanja zakonitosti, delotvornosti i jednoobraznosti u postupanju u vezi sa postupanjem u eventualno budućim predmetima krivičnih dela protiv izbornih prava.

- Posebno ističemo da će se nadležna tužilaštva u saradnji sa policijskim službenicima postarati da izborni dan protekne mirno u demokratskoj atmosferi, kao i da po svakoj eventualnoj prijavi izbornih nepravilnosti bude postupljeno u najkraćem roku, u skladu sa zakonom. Podsećamo da je izborna volja građana Republike Srbije neprikosnovena i da je moraju poštovati svi akteri političkog života - saopšteno je iz VJT u Beogradu.

Iz ovog tužilaštva još jednom su pozvali sve učesnike izbornog procesa da se uzdrže od prejudiciranja izbornih rezultata do objavljivanja konačnih rezultata i da na taj način ispoštuju zakonom propisan izborni postupak.

- Podvlačimo da će nadležne institucije adekvatno u skladu sa zakonom odgovoriti na svaki pokušaj narušavanja javnog reda i mira, kao i nasilje bilo koje vrste pre, na dan održavanja izbora i posle njih. Još jednom apelujemo na sve građane da se uzdrže od bilo koje vrste nasilničkog ponašanja i da poštuju Ustav i zakone Republike Srbije - saopšteno je iz tužilaštva.

(Kurir)