SAD PUKLE 11 MILIJARDI DOLARA ZA IZRAEL, NE RAČUNAJUĆI RAKETE KOJE SU ZA NJIH ISPALILI: Abas Arakči otkrio neverovatan podatak

IRANSKI ministar spoljnih poslova Abas Arakči kritikovao je SAD zbog toga što su u protekle tri godine potrošile 11 milijardi dolara novca poreskih obveznika na protivraketnu odbranu Izraela, ističući da je Vašington ispalio više presretačkih raketa u odbrani Izraela nego sama ta zemlja.

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U objavi na društvenoj mreži Iks u petak, Arakči je doveo u pitanje prirodu američko-izraelskih odnosa, ocenivši da obimna vojna i finansijska podrška Vašingtona Izraelu ukazuje na neravnopravan odnos, a ne na partnerstvo od obostrane koristi.

- SAD su u protekle tri godine potrošile 11 MILIJARDI dolara novca poreskih obveznika na protivraketnu odbranu Izraela - napisao je iranski ministar spoljnih poslova.

- Ispalile su više presretačkih raketa braneći Izrael nego što je to učinio sam Izrael - naveo je on.

- To nije simbiotski odnos. To je parazitski odnos - dodao je Arakči, prenosi Tasnim.

Prema infografici koju je objavio analitičar Stiven Semler, SAD su, kako se procenjuje, ispalile 609 presretačkih raketa, ukupne vrednosti oko 11 milijardi dolara, braneći Izrael u periodu od oktobra 2023. do juna 2026. godine.

Procene su zasnovane na podacima Pentagona o nabavkama, internim preraspodelama budžetskih sredstava, obaveštajnim podacima iz otvorenih izvora i medijskim izveštajima. Obuhvataju više talasa raketnih napada i upotrebu presretača SM-2, SM-3, SM-6, THAAD i „Patriot“.

Prema infografici, najveći troškovi zabeleženi su tokom perioda u junu 2025. i od februara do maja 2026. godine, kada je vrednost presretačkih raketa ispaljenih u odbrani Izraela dostigla 4,8 milijardi, odnosno 5,2 milijarde dolara.

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