Srpski fudbaler, Ognjen Mimović, napušta Fenerbahče najverovatnije u zimskom prelaznom roku jer turski velikan više ne računa na njega.

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Prema navodima turskih medija, razlog za odluku o rastanku leži u planovima kluba za reorganizaciju igračkog kadra. Propisi u turskom fudbalu dozvoljavaju registraciju 14 stranih fudbalera, uz uslov da četvorica budu rođena 2003. godine ili kasnije.

Mimović je zahvaljujući tom pravilu zadržao mesto u ekipi, ali bi situacija mogla da se promeni tokom zime. Očekuje se povratak Džejdena Ostervolda nakon oporavka od povrede, dok bi Fenerbahče, zbog problema sa povredom Marka Asensija, mogao da angažuje još jednog stranog fudbalera. Zbog toga se srpski fudbaler označava kao igrač na kog klub više neće računati kako bi se oslobodilo mesto za novo pojačanje.