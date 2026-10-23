NEMAČKA UVODI DEČIJU PENZIJSKU ŠTEDNJU: Država plaća 10 evra mesečno, objavljeni svi detalji i kritike opozicije

DECA i mladi od šest do 18 godina u Nemačkoj ubuduće će od države dobijati 10 evra mesečno kao početni kapital za privatnu penzijsku štednju. Bundestag je u petak usvojio uvođenje početne penzijske štednje.

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Ministar finansija Lars Klingbajl smatra da je to dobra vest za porodice i decu:

- Pomažemo roditeljima da već od najranijeg uzrasta štede za svoju decu - istakao je ministar.

Time će, kako je dodao, da se poboljša i finansijska pismenost.

Dinamički plan primene i uslovi za novčanu pomoć

Program počinje 1. januara 2027. za decu rođenu 2020. i 2021. Za decu rođenu 2020. isplata će važiti retroaktivno od 1. januara 2026.

Od 2028. svake godine će se uključivati nova generacija šestogodišnjaka.

Deca rođena pre 2020. neće imati pravo na pomoć države.

Ocenjivanje odluke od strane vladajuće koalicije

Odluka Bundestaga je istorijska, ocenili su finansijski stručnjaci vladajuće koalicije.

Efekti će biti dugoročni, rekao je poslanik socijaldemokrata (SPD) Mihael Tevs.

Usvajanje zakona je pokazalo da vladajuća koalicija funkcioniše i da neće dozvoliti da je neko uverava u suprotno, istakao je Fric Gincler iz poslaničke grupe demohrišćana (CDU/CSU).

Opozicija kritikovala zakon

Poslanik Zelenih Štefan Šmit ocenio je da se njime uspostavlja dvoklasni sistem. Naime, roditelji, babe i dede mogu dodatnim uplatama da povećaju iznos početne penzijske štednje, a godišnje je dozvoljeno uplatiti do 6.840 evra.

Šmit je sugerisao da deca iz dobrostojećih porodica od početne penzijske štednje mogu da dobiju znatno više.

I poslanica stranke Levica (Die Linke) Sara Folat ocenila je da zakon ne obezbeđuje jednake mogućnosti.

(Blic)