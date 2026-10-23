Fudbal

Crvena zvezda oborila negativni rekord u Evropi

М.П.

23. 10. 2026. u 12:33

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Crvena zvezda nije uspela da se plasira u Ligu šampiona i Ligu Evrope, pa je morala da se zadovolji učešćem u najmlađem UEFA takmičenju. Neminovno, to se odrazilo i na posetu na "Marakani".

Црвена звезда оборила негативни рекорд у Европи

FOTO TANJUG/ AMIR HAMZAGIĆ/bs

Utakmicu u kojoj su crveno-beli remizirali sa Kopenhagenom (2:2), sa tribina je pratilo 16.234 gledalaca, što predstavlja najmanju posetu na evropskim utakmicama beogradskog kluba u aktuelnoj eri.

Ipak, prema podacima statističke platforme "Football Meets Data", duel u Beogradu bio je treći najposećeniji meč drugog kola Lige konferencije.

Veću posetu od utakmice Crvene zvezde i Genta imali su samo susreti Ajaksa i Atalante na Johan Krojf Areni u Amsterdamu, koji je pratilo 51.739 gledalaca, i Trabzona i Hartsa na stadionu "Šenol Guneš", sa 28.096 prisutnih navijača.

Na četvrtom mestu našao se duel Brage i Genta, kojem je prisustvovalo 10.449 gledalaca, dok je petu poziciju zauzela utakmica Tuna i Hajduka iz Splita.

Taj susret na "Stokhorn Areni" pratilo je svih 10.000 gledalaca, koliko iznosi kapacitet stadiona, što je ujedno bila jedina utakmica drugog kola Lige konferencije odigrana pred potpuno ispunjenim tribinama.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.

Drugi pišu

Pročitajte više

Putin je hladnokrvni ubica Nove zapaljive reči iz Londona
Svet

0 0

"Putin je hladnokrvni ubica" Nove zapaljive reči iz Londona

Britanski ministar odbrane Ves Striting izjavio je da postoji "jasna granica između popuštanja i mirovnog procesa", nakon što je glavni pregovarač američkog predsednika Donalda Trampa za rat u Ukrajini Stiv Vitkof, opisao ruskog predsednika Vladimira Putina kao "humanitarca".

23. 10. 2026. u 13:05

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
TRGOVCI SE NAORUŽAVAJU: Neverovatne scene u Parizu – Strah od novog haosa

TRGOVCI SE NAORUŽAVAJU: Neverovatne scene u Parizu – Strah od novog haosa