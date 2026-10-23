Barkli "opleo" po Jokiću i Mareju: "Treba da ga trejduju, a ovog da otpuste"

Nikola Jokić i Džamal Marej nisu imali svoje veče u duelu Denver Nagetsa i Oklahoma Siti Tandera, a njihove slabe partije bile su povod za oštre, ali i duhovite komentare Čarlsa Barklija u emisiji „Inside the NBA“.

Javier Rojas / Zuma Press / Profimedia

Oklahoma je na kraju slavila rezultatom 96:84, u utakmici u kojoj napadi nisu bili na očekivanom nivou. Odbrana Tandera odradila je veliki posao, dok ni njihova najveća zvezda Šej Gildžus-Aleksander nije uspeo da pruži uobičajenu napadačku partiju.

Ipak, najviše pažnje privukla je rasprava u studiju tokom poluvremena, kada su analitičari komentarisali statistiku glavnih igrača Denvera.

Čim su na ekranu prikazani Jokićevi brojevi, Barkli je iznenadio prisutne kratkom opaskom:

- Trebalo bi da ga trejduju - poručio je nekadašnji NBA as, u svom prepoznatljivom stilu.

Ni Marej nije prošao ništa bolje. Nakon što je voditelj Erni Džonson ukazao na njegov učinak od svega dva pogotka iz devet pokušaja i ukupno pet poena, reč je preuzeo Keni Smit.

- Trebalo bi da ga otpuste - rekao je nekadašnji šampion NBA lige, dodatno pojačavši kritike na račun kanadskog plejmejkera.

Međutim, Barkli nije štedeo ni protivničku ekipu. Na red je došao Gildžus-Aleksander, koji je, prema prikazanoj statistici, imao šut iz igre 0/7 i samo dva poena sa linije slobodnih bacanja.

Kada je Džonson pomenuo njegov učinak, Barkli je nastavio sa nizom šaljivih komentara.

- Ma dajte, samo dva poena? Taj tip je propalica. Pošaljite ga sutra u Razvojnu ligu! - našalio se Barkli.

Iako su njegove izjave izrečene u prepoznatljivom televizijskom tonu, reakcije u studiju pokazale su koliko su loše partije najvećih zvezda obeležile susret. Denver će želeti što pre da zaboravi ovaj poraz, dok će Jokić i Marej imati priliku da na narednim utakmicama pokažu da je reč samo o lošem izdanju.