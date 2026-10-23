Srbija

KOLEGE DOM PODIGLE IZ PEPELA: Obnovljena kuća vatrogasca Marka Topličevića, letos oštećena u požaru (FOTO)

Goran Ćirović

23. 10. 2026. u 16:57

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Dok je letos sa kolegama danonoćno gasio požar na planini Stolovi, Marko Topličević, pripadnik Vatrogasno-spasilačkog bataljona Kraljevo, suočio se i sa ličnom dramom, saznavši da mu istovremeno gori porodična kuća u kojoj su se nalazili supruga i njihovo dvoje male dece.

КОЛЕГЕ ДОМ ПОДИГЛЕ ИЗ ПЕПЕЛА: Обновљена кућа ватрогасца Марка Топличевића, летос оштећена у пожару (ФОТО)

G.Šljivić

U tom požaru koji je teško oštetio krovnu konstrukciju i fasadu, srećom, niko nije povređen pošto su supruga, jednogodišnja kćerkica i godinu dana striji sin bezbedno evakuisani, a zahvaljujući pomoći i podršci kolega, šteta na kući je postepeno sanirana.

G.Šljivić

Požar na kući Topličevića

- Neizmerno sam zahvalan načelniku, komandantu i svim kolegama iz Sektora i Ministarstva. Uz sve požare sa kojima smo se ove godine borili na različitim lokacijama, uspeli su da u rekordnom roku prikupe sredstva koja su nam omogućila da popravimo štetu i brzo se vratimo u porodični dom - kaže Marko Topličević.

G.Šljivić

Marko Topličević

Njegovu porodicu posetio je Luka Čaušić, pomoćnik ministra unutrašnjih poslova i načelnik Sektora za vanredne situacije, poručivši da su pripadnici Sektora i ovom prilikom na delu demonstrirali požrtvovanost, solidarnost i spremnost da budu oslonac jedni drugima, kao i kompletnoj zajednici pogotovo kada se nesreća dogodi tamo gde se najmanje očekuje.

G.Šljivić

Požar na kući Topličevića

- Želimo da kuća našeg Marka bude bolja nego ranije i za koji dan počinje i obnova fasade. Moramo da vodimo brigu jedni o drugima, ne samo u ovakvim okolnostima ili u humanitarnim akcijama, već svakog dana i na svakom mestu – rekao je Čaušić, podsećajući da su radove na popravci Markove kuće izvele upravo njegove kolege.

G.Šljivić

Načelnik Sektora Luka Čaušić u kući Topličevića

PORODICA


UPRKOS teškim trenucima, nakon što je zbrinuo porodicu i organizovao im privremeni smeštaj, Marko se već sutradan vratio gašenju vatrene stihije na Stolovima, ne želeći da kolege koje, kako kaže, smatra svojom drugom porodicom, ostavi na cedilu.

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