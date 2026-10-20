VEČITI NAVALITE! Otpušteno 99 NBA igrača - Ko je najbolji za Zvezdu i Partizan?

Ima ovde vrlo interesantnih igrača, koji bi izuzetno bili korisni za crveno i crno-bele.

Credit: Melissa Tamez/Icon Sportswire / Newscom / Profimedia

Nova takmičarska godina u najjačoj košarkaškoj ligi sveta počinje u utorak utakmicom Detroita i Bostona (21.00). Poslednji rezovi u NBA timovima mogli bi da ostave bez angažmana pojedine igrače koji bi kvalitetom i iskustvom bili zanimljivi evropskim klubovima. Među ekipama koje prate tržište nalaze se i Partizan i Crvena zvezda, uz brojne evroligaške i druge evropske kolektive koji čekaju da se otvore prilike za završna pojačanja.

Dante Egzum se posebno izdvaja zbog veze sa Partizanom i statusa koji je stekao među Grobarima. Njegov povratak, međutim, zavisi i od zdravstvene situacije: ukoliko bude zdrav, postoje velike šanse da ponovo obuče crno-beli dres.

Na tržištu se nalazi i nekoliko igrača sa ozbiljnim NBA iskustvom, ali su njihove okolnosti i očekivanja različiti. Kevin Porter Džunior jedan je od najzvučnijih potencijalnih kandidata. Prošle sezone igrao je za Milvoki i beležio prosečno 17,4 poena, 5,2 skoka i 7,4 asistencije po utakmici.

Bek iz Sijetla već je ostavio trag i u Evropi. U finišu sezone 2023/2024. nastupao je za PAOK, nakon što je iz NBA lige otišao zbog optužbi bivše devojke za fizičko nasilje. U Solunu je ostavio snažan utisak i bio dočekan kao veliko pojačanje.

Mlad i interesantan profil predstavlja i Džeremi Sohan. Poljski reprezentativac donedavno je imao važnu ulogu u San Antoniju, ali su povrede i konkurencija uticale na njegov položaj. Posle kratkih epizoda u Njujork Niksima i Portland Trejlblejzersima ostao je bez angažmana. Za sada iza sebe ima 228 NBA utakmica, uz prosek od 9,9 poena, 5,4 skoka i 2,5 asistencija.

Izdvaja se i ime Brusa Brauna, čoveka koji je u dva navrata branio boje Denvera i bio jedan od važnijih saigrača Nikole Jokića. Sa Denverom je uspeo i da osvoji NBA prsten, a prošle sezone prosečno je beležio 7,8 poena, 3.8 skokova uz 2.1 asistenciju.

Među imenima koja bi mogla da privuku pažnju evropskih klubova je i Dalton Kneht, za koga se navodi da je otpušten iz Lejkersa kako bi se otvorio prostor za Lebrona Džejmsa Džuniora. Dvadesetpetogodišnjak iz Severne Dakote tokom dve NBA sezone beležio je prosečno 7,1 poen i 2,2 skoka.

Iskustvo bi mogao da ponudi i Elfrid Pejton, koji ima 32 godine i iza sebe sedam sezona u kojima je bio solidan NBA igrač. Prošle sezone nije nastupao u najjačoj ligi sveta, ali je tokom karijere odigrao 524 utakmice, uz učinak od 9,8 poena, četiri skoka i 5,8 asistencija.

Dvajt Pauel je još jedan veteran koji je ostao bez kluba nakon što se Dalas rastao sa njim posle 12 sezona. Centar iz Kanade ima 35 godina, a u NBA ligi je odigrao 768 utakmica i prosečno postizao 6,5 poena i 4,2 skoka. Iako je u poznijoj fazi karijere, iza njega je veliko iskustvo.

Potencijalno zanimljiva pojačanja mogli bi da budu i nekadašnji NBA šampion Pet Konaton, japanski bek Juki Kavamura i Očai Agbađi. Među opcijama se pominju i Hejvud Hajsmit, Toni Bredli i Kevin Noks, deveti pik sa drafta 2018. godine.

U nastavku je spisak igrača koji bi, u zavisnosti od konačnih odluka NBA klubova, mogli da se nađu na tržištu.

Spisak svih igrača koji su dobili otkaze:

Adam Flegler, Aleks Tuhi, Alondes Vilijams, Anivaniva Tejt-Džons, Antonio Rivs, Badi Bohajm, Bez Mbeng, Blejk Vesli, Brajs Vilijams, Brendon Boston Džunior, Brus Braun, Dante Egzum, Darik Vajthed, Dejlen Teri, Dejn Gudvin, Dilon Džons, Dru Piterson, Dru Timi, Džalon Mur, Džamal Telfort, Džamarion Šarp, Džamir Nelson Džunior, Džarkel Džoiner, Džej Di Dejvison, Džejk Stivens, Džejlen Bridžis, Džejlen Selestin, Džejms Džonson, Džon Pulakidas, Džon Ukomadu, Džonas Ajdo, Džoni Brum, Emanuel Miler, Endru Holifild, Enrike Frimen, Entoni Pričard, Ezra Ausar, Filip Viler, Gejb Medsen, Gejb Mekglotan, Hanter Dikinson, Hejden Grej, Hejvud Hajsmit, Kameron Korhen, Kameron Metjuz, Keba Kejta, Kejleb Hjuston, Kejleb Mekonel, Kejlor Keli, Kendal Braun, Kenedi Čendler, Kenjon Martin Džunior, Kobi Bafkin, Kobi Bri, Kobi Džonson, Kolman Hokins, Kris Kerol, Kris Livingston, Kristof Tili, Latrel Rajtsel Džunior, Majka Pivi, Malaki Branam, Markus Geret, Mije Oni, Miloš Uzun, Nejt Džonson, Nejtan Mensa, Nimari Barnet, Noam Jakov, Norčad Omir, Orlando Robinson, Pit Nens, Rafael Kastro, Rašon Ejdži, Rink Mast, Set Landi, Si Džej Hantli, Šon Pedula, Tajler Barton, Tajrik Ki, Tajson Degenhart, Taker Devriz, Tamar Bejts, Tej Filds, Trevor Kils, Tristan Njuton, Viktor Lahin, Volter Klejton Džunior, Zair Smit, Zek Klivlend, Zek Ostin.