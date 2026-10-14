Košarka

"Jadnik"! Legendarni trener zatečen nakon katastrofalne partije košarkaša Crvene zvezde

М.П.

14. 10. 2026. u 07:31

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Nikako da mu krene!

Јадник! Легендарни тренер затечен након катастрофалне партије кошаркаша Црвене звезде

Photo: Bane T. Stojanovic/ATAImages

Najbolji igrač Crvene zvezde iz prošle sezone Džerad Batler nikako da pronađe željenu formu. U pobedi protiv Asvela je igrao 13 minuta i ostao je bez poena. Imao je samo tri asistencije, ali nije pogodio nijedan šut.

- Ja bih rekao da je Batler ušao u tunel i on jadnik ne vidi svetlo u tunelu. On je 6/0 šutirao, on je putirao i ranije loše, ali ubaci poneku. To je čista psihologija, to mora da se reši sa njim o čemu se tu radi. On je odličan igrač, nema tu dileme, ali ovo su učinci... Da smo izgubili utakmicu pitali bismo da li si bio na terenu. Kramer slabiji nego što sam očekivao i normalno Vajler-Beb. Dobrić sramota da ga ne pomenjem, odličan je bio - iznenađen je Vlade Đurović partijama Amerikanca.

FOTO: Printskrin/Arena sport TV

 

Istakao je da mu je drago što su tri domaća igrača Dejan Davidovac, Nikola Đurišić i Ognjen Dobrić imali minutažu, a pohvalio je i Semija Odželeja. Ipak je naglasio da polivalentni košarkaš mora da poradi na šutu sa linije penala. 

- Meni je on glavni igrač bio večeras. On je recimo šutirao 5/11 ali je šutirao 3/5 trojke, Jedini koji je u početku šutirao penale. Ja bih rekao da on mora na treningu da radi na bacanjima, on je zadovoljan kada pogodi 60 odsto penale. A zbog toga se gube utakmice, utakmica se rešava sa jednim ili dva poena. To je jedini njegov nedostagtak. Sve ostalo radi kako treba - zaključio je Vlade Đurović. 

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