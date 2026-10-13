Ludo veče u Ligi šampiona: Briž pokorio "Meacu", Barselona dominantno u Istanbulu, kiks Bajerna u Norveškoj... (VIDEO)

VELIKI broj golova smo videli ove večeri, sjajan je fudbal igran širom kontinenta, pa da počnemo..

Tolga Uluturk / Zuma Press / Profimedia

ARSENAL - LIL 3:0 (0:0)

Nakon uspavanke u prvom poluvremenu, Arsenal je u nastavnku igre pokazao klasu i zašto je jedan od glavnih favorita za osvajanje ovog takmičenja.

Protivnika je u 64. minutu načeo Jurijan Timber koji je na sjajan način iskoristio progiravanje Maduekea i doveo "tobdžije" u prednost.

Samo par mintua kasnije na semaforu je stajalo 2:0, "Starboj" Bukajo Saka je povisio prednost mirnom realizacijom unutar kaznenog prostora i tako maltene stavio tačku na ovu utakmicu.

Konačan rezulat postavio je Kaj Haverc u 71. minutu, kompletiravši blic krig Arsenala koji je tako sa dve dominantne pobee započeo učešće u Ligi šampiona.

ATLETIKO MADRID - MANČESTER JUNAJTED 2:0 (1:0)

Nastavljaju se problemi Junajteda, a da ovo neće biti dobar dan za "crvene đavole" videlo se odma na startu pošto je već u prvom minutu Barios doveo Atletiko u prednost.

Usledio je period igre u kojem je Mančester pretio i pokušao da poravna rezultat, ali propustili su gosti svoje šanse, pre svega Mbuemo koji nije iskoristio dve izgledne prilike.

Nakon toga Junajted kao da je nestao sa terena, Atletiko je preuzeo kontrolu, a pri kraju prvog poluvremena poništen je gol Kardoza zbog igranja rukom.

U drugom delu igre, Atletiko je bio bolji rival, a pobedu je potvrdio Lukman u 79. minutu, par trenutaka nakon iskuljučenja Joroa koje je okončalo sve nade Junajteda da može do boda u Madridu.

GALATASARAJ - BARSELONA 1:4 (1:1)

Šta bi bilo kad bi bilo... Čuvena izreka najbolje oslikava ovu utakmicu, Galata je odlično otvorila meč i povela preko Batrakova u 28. minutu, a samo šest minuta kasnije povećala je prednost preko Jilmaza, to jest tako je mislila sve do intervencije VAR-a koji je poništio njegovo pogodak zbog ofsajda u izradnji akcije.

Nakon tog momenta Barsa preuzima primat, kreće da igra svoj prepoznatljivi fudbal, ubacuje u višu brzinu i apsolutno "melje" turskog šampiona.

Kanselo je dao gol koji je doneo egal pred poluvreme, dok su se u drugom delu u listu strelaca redom upisali Fermin Lopez, Antoni Gordon i Karim Adejemi.

Ponovo je Barsa izgeldala nezaustavljivo i stvarno je divno gledati je kada igra na ovako visokom nivou.

LAJPCIG - PSV 1:0 (0:0)

Od ove utakmice se očekivalo mnogo više, tipovali su gotovo svi da će biti golova, a na kraju je meč rešio pogodak Brajan Grude u 75. minutu.

Možda bi bilo drugačije da Perišić nije promašio jedanaesterac u 19. minutu, ali pored njega PSV nije pokazao gotovo ništa i Lajpcig je zasluženo slavio pred svojim navijačima.

Preko potrebna pobeda za "bikove" koji su prošli put kada su igrali LŠ ispali u grupnoj fazi takmičenja i sada žele da se bar plasiraju u šesnaestinu finala.

VILjAREAL - NAPOLI 3:1 (2:1)

Promenio je Napoli letos trenera, ali jadi na evropskoj sceni se ponavljaju. Novi poraz za goste koji sada nemaju nijedan bod nakon dva odigrana kola i bila bi prava katastrofa da ponovo ispadnu u grupnoj fazi takmičenja.

Dobro je Napoli započeo meč, poveo je preko Rahmanija, ali je nakon toga stao i Viljareal je to znao iskoristiti.

Blic krig desio se sredinom prvog poluvremena, Mikautadze je izjendačio u 23. minutu, dok je samo tri minuta kasnije Mourino doneo preokret "žutoj podmornici".

U nastavku je viđena nešto tvrđa utakmica i nije bilo pogotoka sve do samog kraja kada je pobedu domaćina potvrdio Oluvaseji na dodavanje Pereza izazvaši pravu ekstazu na "Keramici".

OSTALE UTAKMICE (izveštaje možete pročitati klikom na rezultate)

Sabah Baku - Slavija Prag - 2:0 (0:0)

Lans - Sporting - 0:2 (0:1)

Inter - Klub Briž - 3:4 (1:1)

Viking - Bajern Minhen - 3:3 (2:0)