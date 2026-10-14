Propustio meč Lige šampiona: Klub otkrio kroz kakav horor je golman prošao pred utakmicu

Neverovatna priča dolazi iz Španije.

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Golman Viljareala Peter Gulači propustio je meč u Ligi šampiona, a njegov izostanak iznenadio je javnost. Međutim, imao je jako dobar razlog za to.

On je propustio susret sa Napolijem zbog toga što su oružani napadači upali u njegovu kuću, saopštio je klub.

Mediji u Španiji preneli su da su naoružani muškarci upali u kuću golmana "žute podmornice" dok je u domu bio prisutan sa suprugom i dvoje dece.

Klub je pre utakmice Lige šampiona saopštio da 36-godišnji Gulači neće biti u sastavu "iz ličnih razloga". Luiz Žunior je branio za Špance zbog Gulačijevog odsustva.

Viljareal je na svom terenu pobedio Napoli rezultatom 3:1.

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