Fudbal

Propustio meč Lige šampiona: Klub otkrio kroz kakav horor je golman prošao pred utakmicu

Александар Илић
Aleksandar Ilić

14. 10. 2026. u 14:46

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Neverovatna priča dolazi iz Španije.

Пропустио меч Лиге шампиона: Клуб открио кроз какав хорор је голман прошао пред утакмицу

FOTO: Le Pictorium, LE PICTORIUM / Alamy / Profimedia

Golman Viljareala Peter Gulači propustio je meč u Ligi šampiona, a njegov izostanak iznenadio je javnost. Međutim, imao je jako dobar razlog za to. 

On je propustio susret sa Napolijem zbog toga što su oružani napadači upali u njegovu kuću, saopštio je klub. 

Mediji u Španiji preneli su da su naoružani muškarci upali u kuću golmana "žute podmornice" dok je u domu bio prisutan sa suprugom i dvoje dece. 

Klub je pre utakmice Lige šampiona saopštio da 36-godišnji Gulači neće biti u sastavu "iz ličnih razloga". Luiz Žunior je branio za Špance zbog Gulačijevog odsustva.

Viljareal je na svom terenu pobedio Napoli rezultatom 3:1.

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