Karlik DŽons posle poraza od Panataikosa: "Ne volim kada se osećam kao da smo "poniženi" na našem terenu"

NIJE zadovoljan bio Karlik Džons nakon ubedljivog poraza od Panatikosa pred punim tribinama "Arene" u petom kolu Evrolige (55:72).

FOTO: N. Skenderija

Iskren je bio Karlik na početku.

- Iskreno, bili smo loši, treba reći onako kako je bilo, želeli su pobedu više od nas, imali smo sjajnu atmosferu i navijači ne zaslužuju ono što su videli večeras. Znam da smo bolji nego što smo pokazali, moramo da shvatimo šta je problem i da se prilagodimo tome. Nismo bili toliko loši, ali nikada ne želiš da gubiš na svom terenu na ovaj način.

Nakon toga istakao je veoma loše šutersko veče crno-belih

- Ako ne možeš da pogodiš šuteve, ne možeš da pobediš utakmicu. Imali smo napad kada smo promašili tri otvorene trojke, dešava se, sve se to može srediti, moramo da se vratimo u salu i naporno treniramo. Protiv Madrida smo takođe loše šutirali, jednostavno ne možeš pobediti utakmice kada tako igraš. Mislim da igramo dobro, pravimo dobre odluke na terenu, samo moramo da pogađamo otvorene šuteve.

Pohvalio je igru u odbrani

- Mislim da smo bili dobri u odbrani, taj deo smo odlično odradili, Panata ubacuje po 90+ poena, a mi smo je sveli na 77, nije sve bilo loše, ali ne volim da se osećam kao da smo poniženi na našem terenu.

Istakao je da ekipa mora igrati svih 40 minuta na visokom nivou

- Moramo svih 40 minuta da se borimo i igramo na visokom nivou, odlična smo ekipa, ali imamo još da radimo i napredujemo, ovo je situacija iz koje možemo dosta naučiti. Ja volim da kažem posle utakmica, nikad se uzdigni previše, niti se previše ponizi.

O utakmici sa Fenerom

- Posle uvodne tri pobede je sve bilo sjajno, sada smo doživeli dva uzastopna poraza i moramo reagovati, gostujemo Feneru koji je sjajna ekipa i moramo pronaći način da rešimo te probleme. Biće teška utakmica, ali nije nepobediva, ako budemo igrali čitav meč kao prvo poluvreme danas, daćemo sebi šansu za trijumf.

Za kraj je pričao o pozdravu sa Željkom Obradovićem nakon utakmice

- Samo smo pokazali ljubav jedan drugom, poželeli smo sreću jedan drugom i rekli koliko značimo jedan drugom. Nisam se pozdravio kao što sam hteo kada je odlazio, mnogo ga cenim i on je jedan od najvećih razloga zašto uopšte igram ovde, što sam odabrao Partizan - zaključio je najbolji igrač Partizana.