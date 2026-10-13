Vladimir Vuletić, bivši potpredsednik FK Partizan, pronađen mrtav

Njegovo telo pronađeno je u jednoj sauni.

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Profesor Vladimir Vuletić, bivši potpredsednik FK Partizan i profesor Pravnog fakulteta u Beogradu pronađen je mrtav.

Njegovo telo pronađeno je u jednoj sauni, saznaje Informer.

Vladimir Vuletić bio je srpski pravnik, političar i univerzitetski profesor, a preminuo je u 47. godini života. Rođen je u Šapcu 28. novembra 1978. godine, a javnosti je bio poznat i po angažmanu u Fudbalskom klubu Partizan, u kojem je obavljao funkciju potpredsednika.

Vuletić je bio vanredni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, a u Partizanu je funkciju u klupskom rukovodstvu preuzeo u decembru 2014. godine. Tada je na godišnjoj skupštini izabran za predsednika Nadzornog odbora, nakon čega je imenovan za potpredsednika Upravnog odbora crno-belih.

Na toj poziciji ostao je do 9. februara 2021. godine, kada je podneo ostavku.

Pored akademske karijere i angažmana u sportu, Vuletić se bavio i politikom. Bio je osnivač i predsednik udruženja građana Pokret „Crno na belo“ – Za pravednu Srbiju.