Košarka

Navaro nakon trijumfa u Evroligi: Košarkaški bogovi su ponekad pošteni!

Часлав Вуковић
Časlav Vuković

13. 10. 2026. u 22:49

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POSLE velike pobede Zvezde protiv Asvela (84:82) oglasio se trener crveno-belih.

Наваро након тријумфа у Евролиги: Кошаркашки богови су понекад поштени!

Photo: Bane T. Stojanovic/ATAImages

Španski stručnjak je najpre govorio o tome šta je odlučilo utakmicu.

Detalji! Bilo je tri, četiri situacije u kojima smo odigrali baš dobru odbranu, a onda i ona njihova trojka kada je lopta poskakala po obruču, pa još jedan koš uz dosta sreće... Ali, znate, košarkaški bogovi su ponekad pošteni! Oni su dopustili Krisu da pogodi taj poslednji šut. Ponosan sam na momke. Svi su doneli najbolje verzije sebe na teren i ovo je timska pobeda - rekao je Navaro posle utakmice.

Potom je istakao i šta mu se nije svidelo.

Mi smo bili baš dobra zlatna ribica! Ima jedna osoba koja zna o čemu govorim. Promašivali smo mnogo otvorenih šuteva, bacanja, lakih zakucavanja... Nismo i pored toga odustajali i na kraju smo pobedili, ali iza svega toga je mentalna snaga - zaključio je španski stručnjak.

Crvena zvezda posle ovog meča ima učinak 3-2 i u petak od 20 časova u "Beogradskoj areni" dočekuje Pariz. 

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KRISTA Pajk preživela je dve doze leka kojim je Tenesi pokušao da je pogubi. Kad je neko iz zatvora pozvao hitnu pomoć, nije imao šifru potrebnu za ulazak vozila bez policijske pratnje. Zatvorski nadzorni centar isprva je rekao da nije uputio poziv, a zatim je potvrdio da je reč o stvarnoj hitnoj situaciji. Vozila su do zgrade u kojoj je bila Pajkova stigla 34 minuta nakon prvog poziva.

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