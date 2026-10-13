Navaro nakon trijumfa u Evroligi: Košarkaški bogovi su ponekad pošteni!
POSLE velike pobede Zvezde protiv Asvela (84:82) oglasio se trener crveno-belih.
Španski stručnjak je najpre govorio o tome šta je odlučilo utakmicu.
- Detalji! Bilo je tri, četiri situacije u kojima smo odigrali baš dobru odbranu, a onda i ona njihova trojka kada je lopta poskakala po obruču, pa još jedan koš uz dosta sreće... Ali, znate, košarkaški bogovi su ponekad pošteni! Oni su dopustili Krisu da pogodi taj poslednji šut. Ponosan sam na momke. Svi su doneli najbolje verzije sebe na teren i ovo je timska pobeda - rekao je Navaro posle utakmice.
Potom je istakao i šta mu se nije svidelo.
- Mi smo bili baš dobra zlatna ribica! Ima jedna osoba koja zna o čemu govorim. Promašivali smo mnogo otvorenih šuteva, bacanja, lakih zakucavanja... Nismo i pored toga odustajali i na kraju smo pobedili, ali iza svega toga je mentalna snaga - zaključio je španski stručnjak.
Crvena zvezda posle ovog meča ima učinak 3-2 i u petak od 20 časova u "Beogradskoj areni" dočekuje Pariz.
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