Junak Zvezdine pobede u Francuskoj: „Bio sam siguran da...“

Mnogo momaka je danas odigralo dobro, a završiti utakmicu na ovakav način bilo je neverovatno, istakao je Kris Džons.

Photo: Bane T. Stojanovic/ATAImages

Košarkaši Crvene zvezde stigli su do velike pobede u Francuskoj (84:82) zahvaljujući Krisu Džonsu, koji je preuzeo odgovornost u poslednjem napadu i pogodio šut sa poludistance za trijumf nad Asvelom.

Crveno-beli su u završnici uspeli da se odbrane i sačuvaju posed za poslednji napad. Nakon tajm-auta, lopta je završila u rukama Džonsa, koji je opravdao poverenje i doneo veliko slavlje ekipi.

Amerikanac je posle utakmice istakao da je verovao da će upravo on dobiti priliku da reši meč.

- Uspeli smo da se odbranimo, a bio sam prilično siguran da ću posle tajm-auta ja uzeti šut ako budemo imali poslednji napad. Bila je ovo teška pobeda, ali mi je drago što smo uspeli da je ostvarimo - rekao je Džons neposredno nakon utakmice.

Američki košarkaš nije skrivao zadovoljstvo zbog načina na koji je Crvena zvezda stigla do trijumfa, posebno imajući u vidu da je pobeda ostvarena na gostujućem terenu.

- Izuzetan osećaj. Tesna pobeda u gostima. Mnogo momaka je danas odigralo dobro, a završiti utakmicu na ovakav način bilo je neverovatno.

Džons se osvrnuo i na prilagođavanje ekipe zbog kadrovskih problema, zbog kojih pojedini igrači moraju da preuzimaju uloge koje im nisu primarne.

- Mnogo igrača igra van svojih pozicija. Šemi je odličan na poziciji centra, a mi se trudimo da igramo kao tim. Veliko veče za nas - zaključio je Džons.