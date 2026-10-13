Košarka

Junak Zvezdine pobede u Francuskoj: „Bio sam siguran da...“

У. Ћ.

13. 10. 2026. u 22:47

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Mnogo momaka je danas odigralo dobro, a završiti utakmicu na ovakav način bilo je neverovatno, istakao je Kris Džons.

Јунак Звездине победе у Француској: „Био сам сигуран да...“

Photo: Bane T. Stojanovic/ATAImages

Košarkaši Crvene zvezde stigli su do velike pobede u Francuskoj (84:82) zahvaljujući Krisu Džonsu, koji je preuzeo odgovornost u poslednjem napadu i pogodio šut sa poludistance za trijumf nad Asvelom.

Crveno-beli su u završnici uspeli da se odbrane i sačuvaju posed za poslednji napad. Nakon tajm-auta, lopta je završila u rukama Džonsa, koji je opravdao poverenje i doneo veliko slavlje ekipi.

Amerikanac je posle utakmice istakao da je verovao da će upravo on dobiti priliku da reši meč.

- Uspeli smo da se odbranimo, a bio sam prilično siguran da ću posle tajm-auta ja uzeti šut ako budemo imali poslednji napad. Bila je ovo teška pobeda, ali mi je drago što smo uspeli da je ostvarimo - rekao je Džons neposredno nakon utakmice.

Američki košarkaš nije skrivao zadovoljstvo zbog načina na koji je Crvena zvezda stigla do trijumfa, posebno imajući u vidu da je pobeda ostvarena na gostujućem terenu.

- Izuzetan osećaj. Tesna pobeda u gostima. Mnogo momaka je danas odigralo dobro, a završiti utakmicu na ovakav način bilo je neverovatno.

Džons se osvrnuo i na prilagođavanje ekipe zbog kadrovskih problema, zbog kojih pojedini igrači moraju da preuzimaju uloge koje im nisu primarne. 

- Mnogo igrača igra van svojih pozicija. Šemi je odličan na poziciji centra, a mi se trudimo da igramo kao tim. Veliko veče za nas - zaključio je Džons.

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