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DIRNULA PUBLIKU NA SABORU NARODNE MUZIKE: Ilda Šaulić nastupila sa emotivnom pesmom "Majčina molitva" (FOTO)

Dušan Cakić

13. 10. 2026. u 22:51

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MUZIČKA zvezda Ilda Šaulić predstavila se večeras na Saboru narodne muzike pesmom „Majčina molitva“, kojom je svojom emotivnom interpretacijom dirnula prisutne.

ДИРНУЛА ПУБЛИКУ НА САБОРУ НАРОДНЕ МУЗИКЕ: Илда Шаулић наступила са емотивном песмом Мајчина молитва (ФОТО)

Foto: SEMUS

Numeru je posvetila kumi Jasni Kodić i njenom sinu Aleksandru, koji je prerano preminuo, pa svaki stih nosi posebnu ličnu poruku i emociju.

Foto: SEMUS

 

Pesma govori o bezuslovnoj majčinskoj ljubavi, brizi i molitvi za decu, a Ildin nastup dodatno je obeležila iskrenost sa kojom je prenela njenu poruku. Njen kum, harmonikaš Mirko Kodić, zna da je pesma posvećena njegovom sinu, ali je do sada nije čuo.

Foto: SEMUS

Muziku za „Majčinu molitvu“ potpisuje Mlađa Stojanović, tekst Mikos Mikeli, dok je aranžman uradio Aleksandar Sofronijević.

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