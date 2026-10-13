Strahinja Pavlović produžava ugovor sa Milanom do 2031. godine!
SRPSKI reprezentativac nagrađen za sjajne nastupe u crveno-crnom dresu.
Kako prenosi Fabricio Romano, srpski reprezentativac je dogovorio produžetak saradnje sa Milanom do 2031. godine koji će uskoro biti ozvaničen.
Pavlović je već par godina najbolji defanzivac Milana, a ove godine pod Amorimom igra na izuzetno visokom nivou, tako da je ovo bila logična odluka čelnika sedmostrukog prvaka Evrope.
Rosoneri će na taj način blindirati Srbina do 2031. godine i nekadašnji igrač Partizana će biti deo dugoročnog plana Rubena Amorima da vrati Milan u sam vrh italijanskog i evropskog fudbala.
Pavlović je u redove giganta došao 2024. godine i na 80 odigranih utakmica je sedam puta tresao mrežu.
Podsetimo, Milan je veoma solidno otvorio novu sezonu u Seriji A, neporažen je na šest utakmica, ali je ostvario tri pobede uz isto toliko remija i trenutno zauzima petu poziciju na tabeli sa četiri boda zaostatka naspram vodećeg Intera.
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