"Niko drugi nije spreman!" Željko Obradović pred meč Panatinaikos - Fenerbahče
Košarkaši Panatinaikosa dočekuju Fenerbahče u okviru 4. kola Evrolige, a trener tima iz Atine Željko Obradović i dalje ima velikih problema sa povređenim igračima.
Ovo će biti duel učenika i učitelja, odnosno Obradovića i njegovog nekadašnjeg igrača Šarunasa Jasikevičijusa. Dan pre utakmice, Obradović je hvalio svog kolegu.
- Suočavamo se sa ekipom koja igra veoma dobro, ne samo u odbrani, već ima i mnogo opcija u napadu. Šarunas zna kako se rade stvari. Pred nama je teška utakmica. Glavni problem biće njihova odbrana. Moramo da budemo oprezni, jer imaju različite opcije u napadu. Svaka utakmica je izazov. To je Evroliga. Nema nevažnih mečeva. Moramo da se pripremimo za sutrašnju utakmicu.
Ima i dalje Žoc problema sa povređenim igračima.
- Fal i Rogavopulos jedini treniraju. Niko drugi nije spreman. Ni Kostas, ni Nan, ni Huančo. Imamo igrače koji su spremni i bićemo strpljivi. Badio je dobro.
Nakon meča sa Fenerom, Obradovića očekuje emotivan povratak u Beogradsku arenu.
Panatinaikos će gostovati Partizanu 13. oktobra i to će sigurno biti utakmica koju će pratiti cela Evropa.
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