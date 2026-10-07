Ameri priželjkuju borbu Srbina i Hrvata u UFC: Da li je ovakav scenario realan?

Bila bi to jedna od najiščekivanijih borbi ikada u regionu.

Foto: Instagram/medicu

Uroš Medić protiv Roberta Soldića? Pitnje koliko je realno, ali upravo se taj okršaj sve češće pominje u MMA krugovima.

Dastin Porijer, Horhe Masvidal i Kris Vajdmen smatraju da bi borba srpskog i hrvatskog borca bila zanimljiv izbor. Medić je u dobroj poziciji u velter kategoriji i u nizu je od četiri uzastopne pobede nokautom, dok je Soldić nedavno uspešno debitovao u UFC-u pobedom nad Haosom Vilijamsom.

Porijer je otvoreno rekao da želi da vidi Medića protiv Soldića.

- Hoću da vidim probleme - borbu udarača, Medića protiv Soldića, to je borba koja treba da se dogovori ako Srbin prođe Holanda - rekao je Porijer.

Masvidal smatra da Soldić već sada treba da dobije ozbiljnog protivnika.

- Želim da vidim ovog momka (Soldića) kako se bori sa nekim iz Top 10 pod hitno - rekao je “Gamebred.”

Vajdmen je posebno pohvalio ono što je Soldić pokazao u prvom UFC nastupu.

- Mislim da je bilo impresivno kako je prebrodio poteškoće u svom UFC debiju. Nije imao pad u energiji, bio je istrajan tokom borbe i videli smo njegov potpuni arsenal. Napadao je telo sa dobrim kombinacijama, vraćajući se na glavu. Imao je solidnu snagu, rvao je veoma dobro, pokazao je dobar ground and pound, tražio je završnicu. Haos Vilijams dobio je batine u ovom meču, ne mogu da verujem da nije dokrajčen.

Ipak, za sada nema najave da će do ovog duela doći. Medić i Soldić su u dobrim odnosima, što je osvedočeno fotografijom pred debi Hrvata u najjačoj svetskoj MMA organizaciji, a eventualni meč predstavljao bi zanimljiv sudar dvojice boraca sa prostora bivše Jugoslavije.

Pitanje je i da li bi takav protivnik u ovom trenutku odgovarao Mediću, koji se sve ozbiljnije pominje u kontekstu borbi sa vrhom velter kategorije.