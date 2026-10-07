Luka Modrić: Šteta što se Mesi oprostio, nisam se bavio Kristijanom Ronaldom!"

Luka Modrić komentarisao Mesija i Ronalda.

AP Photo/Manu Fernandez

Kapiten hrvatske reprezentacije Luka Modrić poručio je u razgovoru za španske medije da je Hrvatska zaslužila bar nerešeno u sinoćnjem duelu Lige nacija protiv Španije u Splitu (1:2). Osvrnuo se i na sinoćnji oproštaj Lionela Mesija od dresa Argentine…

- Šta reći o Mesiju? Šteta je što se oprašta, ali to je njegova odluka i moramo je poštovati. Osvojio je Mundijal koji je toliko želeo i jedan je od najvećih u istoriji. Bilo je zadovoljstvo igrati protiv njega, iako sam zbog njega patio i sa Hrvatskom i sa Realom. Uživanje je bilo gledati ga na terenu, reč je o unikatnom fudbaleru i želim mu sve najbolje.

Prokomentarisao je i tenzije koje prate Kristijana Ronalda u taboru Portugalije, uz ogradu da nije stigao detaljno da isprati dešavanja.

- Nisam pričao sa njim, niti sam se time bavio jer sam imao dovoljno svojih briga sa Hrvatskom. Šteta je što se takve stvari dešavaju u njegovoj zemlji. Kristijano zaslužuje veličanstven oproštaj. Ne znam šta se tačno dogodilo, ali verujem da će se sve rešiti, jer je Kristijano najveći igrač u istoriji Portugala - zaključio je