Partizanu u Madridu sude Turčin, Crnogorac i Poljak

Poznato je ko će deliti pravdu na utakmici Real Madrid - Partizan u četvrtom kolu Evrolige.

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Duel u „Movistar“ areni vodiće trojka koju predvodi Turčin Emin Mogulkoč. Iskusnom 56-godišnjem arbitru pomagaće Crnogorac Miloš Koljenšić i Poljak Marćin Kovalski.

Partizan u Madrid stiže bez poraza u prva tri kola elitnog takmičenja. Crno-beli su savladali Olimpiju Milano sa 92:76, potom u gostima Paris 92:79, da bi u Minhenu bili bolji od Bajerna rezultatom 86:84.

Sa druge strane, Real još nije uspeo da zabeleži pobedu u dosadašnjem delu Evrolige.

Posle gostovanja u Madridu, Partizan očekuje nastavak izuzetno zahtevnog rasporeda. Crno-beli dočekuju Beč u ABA ligi, a potom ih očekuje duplo evroligaško kolo protiv Panatinaikosa u Beogradu i Fenerbahčea u Istanbulu. Nakon toga sledi gostovanje Bosni, a zatim i duel sa Crvenom zvezdom u sedmom kolu Evrolige.

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