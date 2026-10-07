Partizanu u Madridu sude Turčin, Crnogorac i Poljak
Poznato je ko će deliti pravdu na utakmici Real Madrid - Partizan u četvrtom kolu Evrolige.
Duel u „Movistar“ areni vodiće trojka koju predvodi Turčin Emin Mogulkoč. Iskusnom 56-godišnjem arbitru pomagaće Crnogorac Miloš Koljenšić i Poljak Marćin Kovalski.
Partizan u Madrid stiže bez poraza u prva tri kola elitnog takmičenja. Crno-beli su savladali Olimpiju Milano sa 92:76, potom u gostima Paris 92:79, da bi u Minhenu bili bolji od Bajerna rezultatom 86:84.
Sa druge strane, Real još nije uspeo da zabeleži pobedu u dosadašnjem delu Evrolige.
Posle gostovanja u Madridu, Partizan očekuje nastavak izuzetno zahtevnog rasporeda. Crno-beli dočekuju Beč u ABA ligi, a potom ih očekuje duplo evroligaško kolo protiv Panatinaikosa u Beogradu i Fenerbahčea u Istanbulu. Nakon toga sledi gostovanje Bosni, a zatim i duel sa Crvenom zvezdom u sedmom kolu Evrolige.
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