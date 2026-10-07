"Znam da se će vratiti još jači jednog dana!" Saša Obradović o gašenju KK Monako
Monako je proglasio stečaj i više neće postojati, što je šokiralo ljude širom sveta.
Zbog gašenja tima iz Kneževine oglasio se i njihov nekadašnji trener, Saša Obradović.
- Ponosan sam što sam bio deo Monaka skoro šest godina. Izgradili smo tim i strukturu, osvojili titule, pomogli igračima da napreduju i izgradili globalnu košarkašku reputaciju.
Znam da će se Monako vratiti još jači jednog dana.
Napred Monako - napisao je Obradović.
Niko ne može da poništi ono što je izgrađeno tokom ovih 12 godina:
tri titule prvaka Francuske, četiri "Liders kupa" (Leaders Cup), dva Kupa Francuske, jedan Superkup i dva plasmana na završni turnir Evrolige (Fajnal-for), uključujući i jedno finale. Učinak pobeda i trofeja koji će zauvek ostati deo sportske istorije Monaka.
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