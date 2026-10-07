Košarka

"Znam da se će vratiti još jači jednog dana!" Saša Obradović o gašenju KK Monako

Filip Milošević

07. 10. 2026. u 17:43

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Monako je proglasio stečaj i više neće postojati, što je šokiralo ljude širom sveta.

Знам да се ће вратити још јачи једног дана! Саша Обрадовић о гашењу КК Монако

Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages

Zbog gašenja tima iz Kneževine oglasio se i njihov nekadašnji trener, Saša Obradović.

- Ponosan sam što sam bio deo Monaka skoro šest godina. Izgradili smo tim i strukturu, osvojili titule, pomogli igračima da napreduju i izgradili globalnu košarkašku reputaciju.

Znam da će se Monako vratiti još jači jednog dana.

Napred Monako - napisao je Obradović.

Niko ne može da poništi ono što je izgrađeno tokom ovih 12 godina:

tri titule prvaka Francuske, četiri "Liders kupa" (Leaders Cup), dva Kupa Francuske, jedan Superkup i dva plasmana na završni turnir Evrolige (Fajnal-for), uključujući i jedno finale. Učinak pobeda i trofeja koji će zauvek ostati deo sportske istorije Monaka.

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