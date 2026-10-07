"Znam da se će vratiti još jači jednog dana!" Saša Obradović o gašenju KK Monako

Monako je proglasio stečaj i više neće postojati, što je šokiralo ljude širom sveta.

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Zbog gašenja tima iz Kneževine oglasio se i njihov nekadašnji trener, Saša Obradović.

- Ponosan sam što sam bio deo Monaka skoro šest godina. Izgradili smo tim i strukturu, osvojili titule, pomogli igračima da napreduju i izgradili globalnu košarkašku reputaciju.

Znam da će se Monako vratiti još jači jednog dana.

Napred Monako - napisao je Obradović.

Proud of taking a part of Monaco organization for nearly six years. we built a team and structure, won titles, helped players improve, and established our global basketball reputation. I know that Monaco will come back stronger one day , Daghe munegu ❤️❤️❤️ https://t.co/3FH3iboHlK — Saša Obradovic (@sasaobradovic69) October 7, 2026

Niko ne može da poništi ono što je izgrađeno tokom ovih 12 godina:

tri titule prvaka Francuske, četiri "Liders kupa" (Leaders Cup), dva Kupa Francuske, jedan Superkup i dva plasmana na završni turnir Evrolige (Fajnal-for), uključujući i jedno finale. Učinak pobeda i trofeja koji će zauvek ostati deo sportske istorije Monaka.