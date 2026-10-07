Partizan mu daje 2,5 miliona evra, a evo šta on radi

Kakav šokantan obrt u Humskoj! Došao je u KK Partizan kao apsolutno najveće pojačanje, najavljivan je kao bomba prelaznog roka, a sada je isplivala cela istina koju su mnogi pokušali da sakriju

Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages

Iako je prošle sezone bio prosleđen na pozajmicu u Huventud, svi su očekivali da će ova godina doneti potpuno drugačiji rasplet. Međutim, desio se hladan tuš!

Novi trener Penjaroja ga uopšte ne vidi u svojim planovima i potpuno ga je precrtao iz tima! Umesto da cepa mrežice u Evroligi, za javnost je bila prava misterija gde se košarkaš uopšte nalazi.

Ali sada je sve otkriveno! Svi su ostali u neverici kada je procurila vest da je Amerikanac i dalje u Beogradu! Ne samo to – on se svakodnevno pojavljuje na treninzima i to u kompletnoj opremi Partizana!

Dok javnost bruji o nestvarnoj cifri od čak 2,5 miliona evra koju Partizan pokušava na sve načine da raskine, ovaj skupoceni košarkaš ne igra ni minut, a inkasira ogroman novac!

Uprava kluba se nalazi pred nemogućom misijom, a navijačima ostaje samo da se pitaju – kako će se završiti ova neverovatna drama u Humskoj?

