Paskval o Zvezdi pred sudar u Dubaiju: "Imaju odlične igrače i sjajnog trenera"

Dubai u četvrtak od 18 časova dočekuje Crvenu zvezdu u okviru četvrtog kola Evrolige, a trener domaće ekipe Ćavi Paskval govorio je uoči utakmice o narednom rivalu, svom kolegi Ibonu Navaru, ali i ambicijama kluba.

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Španski stručnjak smatra da je još rano donositi bilo kakve ozbiljne zaključke na osnovu rezultata sa početka sezone. Zvezda je u prva tri kola ostvarila jednu pobedu i dva poraza, ali Paskval veruje da će beogradski tim kako sezona bude odmicala izgledati sve bolje.

- Previše pažnje posvećujemo onome što se trenutno dešava. Svaka ekipa prolazi kroz svoj proces, a na početku sezone sasvim je normalno da bude poraza dok se igrači ne naviknu na novi sistem i trenera. Odigrana su tek tri kola i nema razloga za velike zaključke. Siguran sam da će Crvena zvezda napredovati iz utakmice u utakmicu, posebno nakon pobede protiv Efesa. Zato očekujem veoma težak meč - rekao je Paskval.

Trener Dubaija dobro poznaje Ibona Navara iz perioda provedenog u španskoj košarci i ima visoko mišljenje o njegovom radu.

- On je sjajan trener. To je dokazao prethodnih sezona u Malagi i nije nikakva novost reći da je vrhunski stručnjak. Želim mu sve najbolje u ovoj sezoni - jasno stavivši do znanja da veruje u zemljakove kvalitete.

Paskval je posebno izdvojio način na koji Zvezda igra u ranoj fazi napada, kao i njenu snagu u ofanzivnom skoku. Upravo će to, prema njegovim rečima, biti segmenti na koje Dubai mora da obrati posebnu pažnju.

- Zvezda igra u veoma visokom ritmu. Jedna je od najboljih ekipa u Evroligi kada je reč o prvim sekundama napada, ali i ofanzivnom skoku. Moramo to da kontrolišemo i pokušamo da smanjimo broj poena koje postižu na taj način. U odbrani moramo da budemo dobri, a onda u napadu da nametnemo svoj stil igre - jasan je plan dao Paskval.

Za Paskvala je ovo prva sezona na klupi Dubaija, a dosadašnji utisci su, kako kaže, veoma pozitivni.

- Veoma sam zadovoljan ekipom koju imamo. Nekoliko igrača još treba da se oporavi od povreda i drugih problema, ali generalno smo zadovoljni timom koji smo napravili. Za sada radimo veoma dobro - nasmejan je bio nekadašnji trener Barse.

Dubai je na startu sezone ostvario dve pobede na domaćem terenu, nakon čega je poražen od Fenerbahčea u Istanbulu. Paskval, međutim, ne želi da se mnogo osvrće na prethodne utakmice.

- Sada smo spremni za novi meč. Svaki dan donosi novi izazov i moramo da budemo fokusirani na ono što je ispred nas - rekao je Paskval.

U sastavu Dubaija nalaze se i dvojica srpskih košarkaša – Nemanja Dangubić i Filip Petrušev. Paskval je zadovoljan njihovim doprinosom, ali naglašava da sve igrače posmatra na isti način.

- Fantastični su. Kao i svi ostali, imaju odličnu radnu etiku. Ja sam, međutim, trener koji ne deli igrače prema nacionalnosti. Za mene su svi oni jednostavno igrači Dubaija i veoma sam zadovoljan celom ekipom.

Španski trener pohvalio je i organizaciju kluba, kao i uslove koje Dubai pruža svojim igračima i stručnom štabu.

- Ovo je sistem na elitnom nivou. Veoma sam zadovoljan uslovima i objektima koje imamo ovde. Srećan sam što sam deo svega ovoga. Sada je na nama, igračima i trenerima, da vratimo klubu za sav trud koji ulaže u nas - iskren je bio španski stručnjak.

Iako su ambicije Dubaija visoke, Paskval ne želi da razmišlja o plasmanu ili završnici sezone. Za njega postoji samo naredna utakmica.

- Naš glavni cilj je sledeća utakmica. Evroliga je takva da ne možete mnogo da gledate unapred. Svaki meč je najvažniji, a sada je najvažniji ovaj protiv Zvezde. Svi timovi će imati dobre i loše periode, ali će na kraju najstabilnije ekipe biti na vrhu. To želimo da budemo i mi.

Na kraju, Paskval nije želeo da izdvoji samo jednog igrača Crvene zvezde, već je ukazao na različite kvalitete koje crveno-beli imaju u svom sastavu.

- Ne mogu da izdvojim samo jednog igrača. Ima ih nekoliko. Neki donose ogromnu energiju i karakter, drugi kvalitet u šutu, igri bez lopte ili piku. Crvena zvezda ima odlične igrače i sjajnog trenera i zbog toga će biti veoma težak protivnik - zaključio je Paskval.