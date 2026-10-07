EVROPA STEŽE OBRUČ OKO MOSKVE: EU uvodi sankcije za još 1.646 ruskih firmi i političara
ZVANIČNICI Evropske unije odobrili su danas da se na listu sankcija ruskih entiteta doda još 1.646 novih subjekata uglavnom iz ruskog vojno-industrijskog kompleksa, rekla su za Rojters trojica neimenovanih evropskih diplomata.
Više od polovine novododatih entiteta i pojedinaca uključeno je u lanac proizvodnje ruskih balističkih raketa, kao što je 9M723 Iskander-M, koje jedino mogu biti presretnute od strane PVO Patriot američke proizvodnje.
Ukrajina je praktično ostala bez ovih PVO sistema jer američka vojska preusmerava svoje resurse ka Persijskom zalivu i Rusija je iskoristila ovu ranjivost da pojača udare na Ukrajinu balističkim raketama.
Na listi su se našli entiteti uključeni u testiranje i istraživanje raketa kao i proizvodnju čvrstih goriva i raketnih motora za ruski raketni sistem Iskander.
EU takođe cilja proizvođače specijalizovanog amterijala i sintetičkih i karbonskih vlakana korišćenih za proizvodnju brojnih, različitih raketnih sistema, precizirao je jedan od izvora.
Pored toga, na listi su i proizvođači dronova, brodogradilišta koja servisiraju podmornice i 77 ruskih političara koji su se kandidovali za parlamente na teritorijama koje Ukrajina smatra svojim, a sankcije će biti formalno usvojene kada se ministri spoljnih poslova EU sastanu narednog ponedeljka.
Ruski predsednik Vladimir Putin rekao je prošle nedelje da zvanična Moskva neće nastaviti izvoz dizela na globalna tržišta dok sankcije ne budu ukinute.
Na globalnom tržištu dizela vlada nestašica zbog rata u Iranu, što je, kombinovano sa gubitkom ruskog dizela nakon ukrajinskih udara na ruske rafinerije, izazvalo nestašice i u Rusiji.
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