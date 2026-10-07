Branković: Atletičari su ponos Srbije, želimo što više medalja na Igrama 2028.

Predsednik Srpskog atletskog saveza (SAS) Slobodan Branković rekao je da su atletičari ponos Srbije i da je glavni cilj u narednom periodu osvajanje što više medalja na Olimpijskim igrama u Los Anđelesu.

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Konferencija SAS je upriličena povodom uspeha atletičara u 2026. godini, zatim i činjenice da se uskoro obeležava 120. godina atletike u Srbije, 15. oktobra, kao i jer će Beograd i Srbija imati čast da drugi put organizuju Evropsko prvenstvo u krosu 13. decembra.

"Čestitam svim našim atletičarima, trenerima i klubovima na izuzetnom razvoju atletike u 2026. godine. Hvala Olimpijskom komitetu Srbije i Ministarstvu sporta koji su na nesebično pomagali. Ovo je godina jubileja, u nedelju ćemo u Valjevu obeležiti 120 godina atletike", rekao je Branković.

Predsednik SAS je istakao da je medaljama na Svetskom i Evropskom prvenstvu nastavljena tradicija početa 2012. godine da se svake godine osvoji najmanje jedna medalja.

"Naši atletičari su ponos Srbije. Naredna 22 meseca, do Olimpijskih igara u Los Anđelesu, želimo da nastavimo da osvajamo medalje, ali da kruna bude na Igrama i da tamo osvojimo što više medalja", zaključio je Branković.

Ivana Španović, osvajačica 15 medalja sa velikih takmičenja u skoku u dalj, a sad želi da ih osvaja i u troskoku.

"Nije bila loša sezona, moglo je i bolje. Između kraja karijere i troskoka odlučila sam se da pokušam da osvajam medalje u novoj disciplini. Radujem se Evropskom prvenstvu u Valensiji sledeće zime", istakla je Španović.

Bacač kugle Armin Sinančević, prvak Balkana u dvorani ove godine, rekao je da su povrede konačno iza njega.

"Prethodne dve godine imao sam mnogo problema sa povredama, ali sad sam konačno na sto odsto i verujem da ću sledeće sezone napraviti mnogo veće uspehe i da ću osvajati medalje na velikim takmičenjima. Glavni cilj mi je da na EP u Valensiji bacim više od 21 metar i konkurišem za medalje", rekao je Sinančević.

Troskokašica Aleksandrija Mitrović osvojila je bronzu na Mediteranskim igrama u Tarantu.

"Sezona iza mene je puna pozitivnih iskustava koja menjaju ljude i pomažu im da budu snažniji i hrabriji. Jako sam motivisana pred sledeću sezonu. Prvi cilj je da obezbedim mesto na Evropskom prvenstvu u dvorani u Valensiji, čekaju me teške kvalifikacije, ali verujem da mogu do plasmana na EP", navela je Mitrović.

Luka Bošković je ove sezone skočio udalj 8.23 metara, što je drugi srpski rezultat svih vremena, iza legendarnog Nenada Stekića (8.45). Bio je peti na Evropskom prvenstvu u Torunju.

"Sezona za pamćenje je iza mene. Ovo nije samo moj uspeh već i mog trenera Dragutina Topića i celog tima. Glavni cilj mi je da budem zdrav i da napredujem i verujem da će biti još boljih rezultata i uspeha, debitovao sam i na Evropskom prvenstvu gde je moglo i bolje, ali zadovoljan sam", podvukao je Bošković.

Bacačica koplja Adriana Vilagoš osvojila je zlatnu medalju na Mediteranskim igrama i bronzu na Evropskom prvenstvu.

"Povreda na početku sezone je uticala da sezona ne bude najbolja moguća, ali posle toga sam pokazala konstantnost i osvojila sam dve medalje, na Evropskom prvenstvu i Mediteranskim igrama i bacila preko 65 metara. Naredni glavni ciljevi su Svetski prvenstvo na otvorenom u Kini sledeće godine i Olimpijske igre u Los Anđelesu 2028. godine", rekla je Vilagoš.

Angelina Topić je ove godine preskočila dva metra. Osvojila je bronzanu medalju na Evropskom prvenstvu u Poljskoj.

"Ovo je bila moja najbolja godina do sad. Zadržala sam kontinuitet i osvajala medalje. Preskočila sam i dva metra na šta sam posebno ponosna. Ciljevi za sledeću sezonu su EP u dvorani u Valensiji i Svetsko prvenstvo na otvorenom u Kini i nadam se da ću imati još mnogo razloga za slavlje", istakla je Topić.