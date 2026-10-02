Nije samo Turčin: Zvezda dovodi centra, koji je ostao upamćen po skandaloznoj svađi sa trenerom!

Crveno-beli krenuli u ofanzivu na još jednu "peticu".

Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages

Crvena zvezda je pobedom nad Efesom u 3. kolu Evrolige "probila led" u novoj sezoni.

Međutim, izjava trenera Ibona Navara posle meča na konferenciji da zbog povrede Džonatan Motli nije igrao, naterala je čelnike kluba s Malog Kalemegdana da pojačaju konkurenciji na centarskoj poziciji.

Španac je ostao samo sa jednom klasičnom "peticom" (Ebuka Izundu), dok po potrebi na istoj može da odgovori i Semi Odželej.

Već smo pisali da je Zvezda zainteresovana za turskog reprezentativca Omera Jurtsevena, ali u taboru crveno-belih silno žele da dovedu Rišona Holmsa!

Američki centar je visok 206 centimetara, izabran je na NBA Draftu 2015. godine kao 37. pik od strane Filadelfije, gde je proveo tri sezone i imao solidnu ulogu i minutažu.

Potom je igrao za Finiks Sanse, Sakramento Kingse, Dalas Maverikse i Vašington Vizardse. U sezoni 2020/21, Holms je bio među boljim igračima "kraljeva" sa prosekom od 14,2 poena po meču, 8,3 skokova i 1,6 blokada.

Prethodne sezone je stigao u Atinu kao veliko pojačanje, pošto je Jonas Valančijunas odlučio da ostane u NBA, ali nisu "zeleni" dobili mnogo od njega. Potpisao je ugovor 1+1,bio je i jedan od najplaćenijih igrača Evrolige u tom trenutku (2,7 miliona evra), ipak, ostavio je slab utisak. Na sve su se nadovezale povrede, a onda se posvađao i sa bivšim trenerom Erginom Atamanom, koji ga je sklonio iz igračkog kadra.

Tokom marta je raskinuo ugovor sa Panatinaikosom i od tada je slobodan agent. U atinskim 2zelenim" je prosečno beležio 7,9 poena i 4,3 skoka na 19 utakmica Evrolige. Kada je u pitanju prvenstvo Grčke, tako je imao prosek od 8,4 poena i 4,1 uhvaćenih lopti.

- Naši visoki igrači su bili slabi, Rišon Holms je spavao na terenu. Nije se kretao uopšte u 'pik en rolu'. Dozvolili smo im da nam daju 31 poen u prvoj četvrtini - obratio se tada Ataman novinarima, međutim, brzo je dobio odgovor.

Holms mu je uzvratio preko društvenih mreža, a verovatno je bilo rasprave i uživo, pa se ubrzo preselio na tribine i završio sa Panatinaikosom.

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