Vicešampion Evrope oblači dres Crvene zvezde

Crvena zvezda je u trećem susretu kod kuće na startu Evrolige konačno upisala i prvu pobedu pa je pao Efes, ali igra je ponovo bila daleko od idealne.

Aleksandar Djorovic / imago sportfotodienst / Profimedia

Džonatan Motli koji se muči na početku sezone se povrh svega i povredio, ali je tim sa Malog Kalemegdana svakako tragao za rešenjima na poziciji centra. Crveno-belima je vrlo interesantna opcija, vicešampion Evrope sa Turskom, Omer Jurceven.

Omer Jurceven je svoj košarkaški put započeo u Fenerbahčeu, ali je imao skromnu rolu u velikanu iz Istanbula. Centar inače rođen u Uzbekistanu se potom preselio na koledž, a onda i u NBA.

Izašao je osvajač srebra sa Turskom na poslednjem na šampionatu starog kontinenta na draft, a uprkos činjenici da nije izabran dobio je kratkotrajan angažman u Oklahomi, da bi onda prešao u Majami sa kojim je igrao finale najjače lige na svetu.

Posle dve sezone zadužio je opremu Jute džez, a u obe ekipe je igrao nešto preko deset minuta na parketu uz oko pet poena prosečno po meču.

Vratio se potom u Evropu, ali se nije izborio za značajniju ulogu u Panatinaikosu. Onda je opet otišao u NBA i obezbedio angažman u Golden Stejtu, a nakon devet utakmica u dresu Voriorsa došao je u Real i ni tu se nije naigrao.

Centarska linija Crvene zvezde ne blista na startu sezone. Džonatan Motli se nije snašao najbolje, a ostaje da se vidi kolika pauza ga čekla zbog povrede koja ga je rano eliminisala iz susreta sa Efesom.

U četvrtak se pojavila informacija da je tim Ibona Navara voljan da u svoje redove vrati Filipa Petruševa, ali i da je u čitavu priču navodno ušao i Partizan koji i dalje nije kompletirao roster.

Crveno-beli razmišljaju o još nekim opcijama pa je tu i nekoliko košarkaša koji poput Jurcevena imaju NBA iskustvo. Jedan od njih je odigrao gotovo 500 utakmica u najjačoj ligi na svetu, a ostaje da se vidi za koga će se tim sa Malog Kalemegdana na kraju odlučiti.