Uživo: Bajern - Partizan: Crno-beli za nastavak sjajnog niza u Evroligi!
PARTIZAN je sjajno otvorio Evroligu. Crno-beli su upisali dva trijumfa. Seriju žele da nastave u Minhenu protiv Bajerna. Ovu utakmicu možete da pratite u prenosu uživo na portalu "Novosti".
Prva četvrtina: Bajern - Partizan 24:20
10' - Težak šut iz okreta je pogodio Majls Noris.
9' - Sa visokim lukom je šut sa poludistance pogodio Johanes Fojtman. Auto-put u reketu je ostao Dvejnu Vašingtonu koji je lako poentirao. Tajm-autom je morao da reaguje Đoan Penjaroja.
8' - Opet pogađa van linije 6,75 Lakić i serija crno-belih je 8:0. Ipak, to je trojkom prekinuo Tobijas Jensen. Jako težak šut je pogodio Džekiri.
7' - Još jednu daleku trojku na isteku napada pogađa Arijan Lakić. To je uradio i u prošloj utakmici protiv Pariza.
6' - U kontri je prvi bio Boldvin i uspeo je da poentira i to pod faulom Hejsa koji već ima dva prekršaja. Plejmejker tima iz Minhena je pogodio i bacanje. Siguran sa crte bio je i Lučić.
4' - Bivši centar Monaka je bio polovičan. Dobro je izašao iz bloka Lučić i pogodio je šut sa poludistance. Hejs uzvraća na isti način.
3' - Bajern za sad uglavnom pogađa sa linije penala. Oba puta je ovoga puta siguran bio Kamar Boldvin. Alesandro Pajola je ukrao loptu i uposlio Tanaskovića za lake poene. Italijan je potom opet ukrao loptu, ali u nastavku akcije je Hejs fauliran za dva bacanja.
2' - Vladimir Lučić je igrao leđima protiv Tompsona i uspeo je da pogodi šut. Na drugoj strani Nikola Tanasković je poentirao posle ofanzivnog skoka. Ne greši Timan sa bacanja na početku utakmice.
1' - Johanes Timan je iznudio faul Kevarijusa Hejsa. Nemački reprezentativac je bio siguran sa linije penala. Itan Tompson je pogodio prvu trojku na utakmici.
Bajern meč počinje u petorci: Kamar Boldvin, Andreas Obst, Vladimir Lučić, Ostin Vejli, Johanes Timan. Partizan duel kreće u sastavu: Karlik Džons, Alesandro Pajola, Itan Tompson, Nikola Tansković, Kevarijus Hejs.
Uoči meča:
Crno-beli su prošle sezone oba puta pobedili tim iz Nemačke i to im sigurno uliva poverenje i pred ovaj duel.
Trener kluba iz Humske, Đoan Penjaroja neće moći da računa na povređenje Vanju Marinkovića, Derika Vilisa i Lamara Stivensa, ali raduje povratak Žofrija Lovernja.
Bajern je na startu sezone odigrao dve utakmice u gostima i ima učinak 1-1. Izabranici Antona Gavela su najpre savladali Hapoel (86:84), a potom su ubedljivo poraženi od Fenerbahčea (76:100).
Ekipa iz Beograda će imati veliku podršku u "SAP Gardenu" i nema sumnje da će to mnogo značiti Karliku Džonsu i drugovima.
Partizan u narednom kolu ide na noge Realu, dok će Bajern dočekati Virtus iz Bolonje.
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