UEFA donale odluku: Evo ko sudi utakmicu Holandija - Srbija u Ligi nacija

UEFA odredila sudije za utakmicu 4. kola Lige nacija između Holandije i Srbije.

FOTO: Tanjug/AMIR HAMZAGIĆ

Odluka je pala na Litvance. Glavni arbitar u Ajndhovenu biće Donatas Rumšas, njemu će pomagati zemljaci, Aleksandr Radijuš i Dovidan Sužiedelis.

Četvrti sudija takođe dolazi iz ove baltičke države. U pitanju je Robertas Šmitas. Glavni u VAR sobi je Englez Majkl Salisberi, a pomagaće mu Litvanac Orestar Abramavičijus.

Izabranici Veljka Paunović nakon tri odigrane utakmice u Ligi nacija nemaju nijedan bod i zauzimaju poslednje četvrto mesto na tabeli.

Holandija je druga sa pet bodova. Ove dve selekcije su se nedavno sastale na "Marakani" i "oranje" je slavilo sa 2:1.

Podsetimo, utakmica na stadionu "Filip" u Ajndhovenu igra se u nedelju od 20.45 časova. Istog dana u isto vreme u grupi 2 sastaju se Grčka i Nemačka.

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