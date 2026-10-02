UEFA donale odluku: Evo ko sudi utakmicu Holandija - Srbija u Ligi nacija
UEFA odredila sudije za utakmicu 4. kola Lige nacija između Holandije i Srbije.
Odluka je pala na Litvance. Glavni arbitar u Ajndhovenu biće Donatas Rumšas, njemu će pomagati zemljaci, Aleksandr Radijuš i Dovidan Sužiedelis.
Četvrti sudija takođe dolazi iz ove baltičke države. U pitanju je Robertas Šmitas. Glavni u VAR sobi je Englez Majkl Salisberi, a pomagaće mu Litvanac Orestar Abramavičijus.
Izabranici Veljka Paunović nakon tri odigrane utakmice u Ligi nacija nemaju nijedan bod i zauzimaju poslednje četvrto mesto na tabeli.
Holandija je druga sa pet bodova. Ove dve selekcije su se nedavno sastale na "Marakani" i "oranje" je slavilo sa 2:1.
Podsetimo, utakmica na stadionu "Filip" u Ajndhovenu igra se u nedelju od 20.45 časova. Istog dana u isto vreme u grupi 2 sastaju se Grčka i Nemačka.
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