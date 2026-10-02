Košarka

GOTOVO! Javila se ABA liga - Poznato ko će suditi, posebna novina posle 11 godina

У. Ћ.

02. 10. 2026. u 16:14

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ABA liga završila je prvi deo izbora sudija i ostalih zvaničnih lica za sezonu 2026/27.

ГОТОВО! Јавила се АБА лига - Познато ко ће судити, посебна новина после 11 година

Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages

Na otvoreni konkurs stiglo je 77 prijava, a Komisija za suđenje izabrala je 31 sudiju koji će se naći na aktuelnoj listi.

Za drugo kolo određeno je 26 sudija, dok su istovremeno završene i liste ostalih ljudi koji će učestvovati u organizaciji utakmica. ABA liga će imati 38 delegata i 14 posmatrača, čime je formiran kompletan sastav službenih lica potrebnih za takmičenje i kontrolu utakmica.

Izbor je sproveden prema novom Pravilniku o radu Službe za suđenje ABA lige, koji je usvojen pre početka ove sezone. Komisija će tokom takmičenja nastaviti da prati rad sudija, ocenjuje njihove nastupe i radi na njihovom daljem usavršavanju, uz insistiranje na istim kriterijumima suđenja.

Na čelu Komisije za suđenje nalazi se Migel Anhel Perez, dok su supervizori Dragan Nešković i Aleksandar Milojević. Funkciju sekretara obavlja Vladan Šundić.

Drugo kolo doneće i jednu promenu koja će biti posebno zabeležena u istoriji takmičenja. Posle 2015. godine, prvi put će utakmicu ABA lige suditi žena. Ona će biti deo sudijske postave na duelu Beča i Kluža.

Komisija za suđenje time nije završila posao za sezonu. Njena uloga biće da tokom cele godine prati rad sudija i ostalih zvaničnih lica, uz fokus na edukaciju, doslednu primenu kriterijuma i unapređivanje suđenja.

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