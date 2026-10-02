Policija traži Mekgregora: Istraga zbog navodnog krivokletstva se zahuktava

Irska policija (Gardai) istražuje navode o krivokletstvu povezane sa slučajem Konora Mekgregora i pokušava da obavi razgovor sa njim.

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Policija je navodno prvi put kontaktirala njegovu stranu u septembru prošle godine, a zatim ponovo u junu ove godine.

Mekgregor se trenutno nalazi u Kaliforniji, gde se oporavlja od povrede kolena. Njegov advokat Kiaran Malholand tvrdi da je Mekgregor spreman da sarađuje sa policijom, bilo putem razgovora na daljinu iz SAD ili po povratku u Irsku kada bude zdravstveno sposoban za putovanje.

U okviru istrage policija je zaplenila telefon jednog Mekgregorovog saradnika i već razgovarala sa njim. Istražitelji žele da razgovaraju sa Mekgregorom u vezi sa navodima da su tokom žalbenog postupka u građanskom slučaju Nikite Hend date lažne izjave.

U međuvremenu, dve osobe, Samanta O’Rajli (38) i Stiven Kamins (39), optužene su pred sudom u Dablinu za davanje lažnih iskaza u vezi sa ovim slučajem. O’Rajli je optužena po dve tačke, a Kamins po jednoj.

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