DNEVNI HOROSKOP ZA SUBOTU 3. OKTOBAR: Bik se suočava sa problemima iz prošlosti, Devicu očekuje dobitak, Vaga da izbegne rasprave sa ženama
SAZNAJTE šta vas u subotu, 3. oktobra, očekuje na poslu, u ljubavi, na zdravstvenom planu, u domu i porodici, kako ćete se slagati sa prijateljima...
PREPORUKA: Uvek pročitajte horoskop i za vaš znak i za vaš podznak (koji je zapravo precizniji jer prati dnevni prelazak Meseca preko astroloških kuća svakog znaka), kao i za znak u kome je vaš natalni Mesec (ukoliko znate gde se nalazi u vašem horoskopu), kako biste dobili što kompletniju sliku o dnevnom uticaju planeta na vaš zodijački znak.
Ovan
Venera, vladalac kuće braka i partnerstva, kreće retrogradno donoseći vam ljubavne i probleme sa pravnim pitanjima. Mesec u kući privatnosti upozorava na rasprave sa članovima porodice. Unosite više tečnosti.
Bik
Vaš vladalac Venera, planeta ljubavi i novca, kreće retrogradno preko vaše kuće braka i partnerstva, iznoseći na svetlo dana nerešene probleme iz prošlosti. Susret sa mlađom osobom na kraćem putu. Smanjite obroke.
Blizanci
Mesec u kući novca, pod uticajima planeta prevara i ograničenja, upozorava na finansijske probleme. Venera kreće retrogradno donoseći vam rasprave sa ženama na poslu. Voljena osoba očekuje da joj posvetite više pažnje.
Rak
Vaš vladalac Mesec u vašem znaku pravi napete aspekte sa planetama u kući karijere donoseći vam sukobe sa autoritetima . Venerin retrogradni hod preko kuće ljubavi i kreativnosti priziva stare simpatije.
Lav
Venera kreće retrogradno preko kuće privatnog života donoseći vam porodične probleme. Prelazak Meseca preko 12. kuće podstiče vašu intuiciju, maštu i inspiraciju, naročito ako se bavite kreativnim ili zanimanjem u vezi sa medicinom, farmacijom.
Devica
Planete u kući novca pod uplivom Meseca iz Raka upozoravaju na finansijske i probleme sa podelom imovine, alimentacijom, kreditom. Venera kreće retrogradno donoseći vam manje dobitke preko kraćeg puta ili ugovora.
Vaga
Vaš vladalac Venera, koja upravlja i vašim finansijama, upozorava na vanredne izdatke. Ulazak Meseca u desetu kuću upozorava na sukobe sa autoritetima i nadređenima. Pokušajte da izbegnete rasprave sa ženama u porodici.
Škorpija
Retrogradni hod Venere, koja upravlja partnerskim odnosima, preko vaše kuće ličnosti, donosi svađe, rasprave i sukobe sa voljenom osobom ali i sa svima oko vas. Mesec u devetoj kući upozorava na probleme na putovanju ili sa pravnim pitanjima.
Strelac
Napeti aspekti Meseca u kući novca i Venerin retrogradni hod preko kuće ograničenja i tajni donose vam finansijske probleme. Moguć susret sa zauzetom osobom. Naglašena potreba za introspekcijom. Nesanica.
Jarac
Izazovni aspekti Meseca sa Neptunom i vašim vladaocem Saturnom, planetama obmana i ograničenja, u kući privatnog života, upozoravaju na rasprave, svađe i sukobe sa članovima porodice. Pazite se povreda.
Vodolija
Mesec u kući posla pravi napete aspekte sa Neptunom i vašim suvladaocem Saturnom, pa se čuvajte podmetanja i intriga na radnom mestu. Venera kreće retrogradnim hodom preko kuće karijere donoseći vam sukobe sa autoritetima i nadređenima.
Ribe
Vaš vladalac Neptun u napetom aspektu sa Mesecom u kući ljubavi i kreativnosti donosi probleme sa voljenom osobom ili susret sa starom simpatijom. Problemi sa saradnicima, u privatnom biznisu ili javnoj delatnosti.
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