Panorama

DNEVNI HOROSKOP ZA SUBOTU 3. OKTOBAR: Bik se suočava sa problemima iz prošlosti, Devicu očekuje dobitak, Vaga da izbegne rasprave sa ženama

Марина Јунгић Милошевић, астролог
Marina Jungić Milošević, astrolog

02. 10. 2026. u 20:00

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

SAZNAJTE šta vas u subotu, 3. oktobra, očekuje na poslu, u ljubavi, na zdravstvenom planu, u domu i porodici, kako ćete se slagati sa prijateljima...

ДНЕВНИ ХОРОСКОП ЗА СУБОТУ 3. ОКТОБАР: Бик се суочава са проблемима из прошлости, Девицу очекује добитак, Вага да избегне расправе са женама

Foto: Deposit/ eva058929@gmail.com

PREPORUKA: Uvek pročitajte horoskop i za vaš znak i za vaš podznak (koji je zapravo precizniji jer prati dnevni prelazak Meseca preko astroloških kuća svakog znaka), kao i za znak u kome je vaš natalni Mesec (ukoliko znate gde se nalazi u vašem horoskopu), kako biste dobili što kompletniju sliku o dnevnom uticaju planeta na vaš zodijački znak.

Ovan

Venera, vladalac kuće braka i partnerstva, kreće retrogradno donoseći vam ljubavne i probleme sa pravnim pitanjima. Mesec u kući privatnosti upozorava na rasprave sa članovima porodice. Unosite više tečnosti.

Bik

Vaš vladalac Venera, planeta ljubavi i novca, kreće retrogradno preko vaše kuće braka i partnerstva, iznoseći na svetlo dana nerešene probleme iz prošlosti. Susret sa mlađom osobom na kraćem putu. Smanjite obroke.

Blizanci

Mesec u kući novca, pod uticajima planeta prevara i ograničenja, upozorava na finansijske probleme. Venera kreće retrogradno donoseći vam rasprave sa ženama na poslu. Voljena osoba očekuje da joj posvetite više pažnje.

Rak

Vaš vladalac Mesec u vašem znaku pravi napete aspekte sa planetama u kući karijere donoseći vam sukobe sa autoritetima . Venerin retrogradni hod preko kuće ljubavi i kreativnosti priziva stare simpatije.

 

Lav

Venera kreće retrogradno preko kuće privatnog života donoseći vam porodične probleme. Prelazak Meseca preko 12. kuće podstiče vašu intuiciju, maštu i inspiraciju, naročito ako se bavite kreativnim ili zanimanjem u vezi sa medicinom, farmacijom.

 

Devica

Planete u kući novca pod uplivom Meseca iz Raka upozoravaju na finansijske i probleme sa podelom imovine, alimentacijom, kreditom. Venera kreće retrogradno donoseći vam manje dobitke preko kraćeg puta ili ugovora.

 

Vaga

Vaš vladalac Venera, koja upravlja i vašim finansijama, upozorava na vanredne izdatke. Ulazak Meseca u desetu kuću upozorava na sukobe sa autoritetima i nadređenima. Pokušajte da izbegnete rasprave sa ženama u porodici.

 

Škorpija

Retrogradni hod Venere, koja upravlja partnerskim odnosima, preko vaše kuće ličnosti, donosi svađe, rasprave i sukobe sa voljenom osobom ali i sa svima oko vas. Mesec u devetoj kući upozorava na probleme na putovanju ili sa pravnim pitanjima.

 

Strelac

Napeti aspekti Meseca u kući novca i Venerin retrogradni hod preko kuće ograničenja i tajni donose vam finansijske probleme. Moguć susret sa zauzetom osobom. Naglašena potreba za introspekcijom. Nesanica.

 

Jarac

Izazovni aspekti Meseca sa Neptunom i vašim vladaocem Saturnom, planetama obmana i ograničenja, u kući privatnog života, upozoravaju na rasprave, svađe i sukobe sa članovima porodice. Pazite se povreda.

 

Vodolija

Mesec u kući posla pravi napete aspekte sa Neptunom i vašim suvladaocem Saturnom, pa se čuvajte podmetanja i intriga na radnom mestu. Venera kreće retrogradnim hodom preko kuće karijere donoseći vam sukobe sa autoritetima i nadređenima.

 

Ribe

Vaš vladalac Neptun u napetom aspektu sa Mesecom u kući ljubavi i kreativnosti donosi probleme sa voljenom osobom ili susret sa starom simpatijom. Problemi sa saradnicima, u privatnom biznisu ili javnoj delatnosti.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Radnici iz Srbije na udaru novih pravila u Nemačkoj: Velika promena stiže od 2027. godine

Radnici iz Srbije na udaru novih pravila u Nemačkoj: Velika promena stiže od 2027. godine